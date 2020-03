TVP2 zawiesza nagrania "Dance Dance Dance"

Łukasz Szewczyk

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób zaangażowanych w realizację programu "Dance Dance Dance", podjęto decyzję o zawieszeniu zdjęć do audycji.

Nie oznacza to jednak, że program znika z wizji. Telewizja Polska zapowiedziała, że wyemituje zrealizowane dotychczas odcinki według poniższego harmonogramu:21 marca:• godz. 20:00 - emisja Duetów z czwartego odcinka28 marca:• godz. 20:00 - emisja Solówek z czwartego odcinka4 kwietnia:• godz. 20:00 - emisja Duetów z piątego odcinka11 kwietnia:• godz. 20:00 - emisja Solówek z piątego odcinkaDodatkowo w każdą sobotę widzowie będą mogli obejrzeć specjalne odcinki "Dance Dance Dance The Best Off" będące podsumowaniem tanecznych zmagań uczestników drugiej edycji tanecznego show TVP2.Na razie nie podjęto decyzji o terminie wznowienia nagrań.