Zmiany w ramówce TTV. Codzienny "DeFacto Bosacka. Raport"

Łukasz Szewczyk

Każdego dnia w mediach pojawia się tysiące informacji o postępach w walce z koronawirusem. W tym szczególnym czasie kolosalne znaczenie ma rzetelna informacja na temat epidemii. Z tego powodu TTV rozpoczyna emisję "DeFacto Bosacka. Raport".

W codziennym programie "DeFacto Bosacka. Raport" poruszane będą tematy związane z ogłoszoną 11 marca pandemią. Co dzieje się wokół nas, co robić i jak zachowywać się w tej nowej i bardzo trudnej sytuacji? Praca zdalna, zamknięte szkoły, żłobki, przedszkola, instytucje kulturalne, odwołane spotkania i koncerty, oraz statystyki, które zmieniają się z godziny na godzinę - to nas niepokoi, zastanawia i przede wszystkim mnoży pytania. Co robić, żeby się nie zarazić? Kiedy rozpocząć kwarantannę? Co jeść, żeby zwiększyć odporność? Jak zagospodarować czas dzieciom? Jak opiekować się starszymi osobami? Czy wyjść z psem na spacer, czy pójść na siłownię, czy odwołać wizytę u dentysty, na którą czekaliśmy od miesięcy? Czy robić zapasy, a jeśli tak, to które produkty kupić i jak je przechowywać?Katarzyna Bosacka to dziennikarka z 20-letnim stażem, ale też żona i matka czwórki dzieci. Od lat łączy życie zawodowe z rodzinnym, zajmuje się tematyką zdrowia, higieny, wychowania, żywienia, diety - wszystkim co dotyczy jej i jej bliskich. Tą wiedzą, ona, oraz zaproszeni do jej domu zaprzyjaźnieni eksperci, z którymi współpracuje od lat - lekarze, pediatrzy, immunolodzy, psycholodzy, socjolodzy, seksuolodzy, nianie, trenerzy i dietetyczki - podzielą się z widzami.Wcześniej w tym paśmie emitowane były premierowe odcinki "Sędzi Anny Marii Wesołowskiej", które po zmianach w ramówce przeniesione zostały na godz. 10:50.