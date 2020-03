Gigantyczne konstrukcje w TVN Turbo. Super stadion Tottenhamu

Łukasz Szewczyk

Stadion piłkarski Tottenhamu w Londynie, budynek pełen najnowocześniejszych, zaskakujących rozwiązań inżynieryjnych, to kolejne miejsce, które odkryjemy razem z Richardem Hammondem.

Prowadzący oprowadzi widzów po największym i całkowicie unikalnym obiekcie - stadionie, który wyposażony jest w druga murawę ukrytą pod rozwijaną warstwą pierwszej. Oprócz tego, że jest to boisko Premiership, jest to również jedyny, specjalnie zbudowany stadion NFL poza USA.W trakcie wizyty Richard dostanie zadanie, wjedzie z 10.000 ton trawy na parking. Odbędzie również ekscytujący spacer po dachu stadionu i dowie się z pierwszej ręki, jak został zaprojektowany obiekt, aby zapewnić kibicom niesamowite wrażenia podczas meczów.Stadion Tottenhamu w serii "Gigantyczne konstrukcje według Hammonda" we wtorek (17 marca 2020 roku) o godzinie 23.00 na antenie TVN Turbo.