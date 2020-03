"Sala samobójców. Hejter" na Platformie Canal+

Łukasz Szewczyk

Zaledwie dwa tygodnie po premierze kinowej abonenci Platformy Canal+ będą mogli zobaczyć najnowszy film Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter" - bez wychodzenia z domu.

"Sala samobójców. Hejter" to kontynuacja "Sali samobójców", debiutanckiego filmu Jana Komasy sprzed dekady. Nowy film opowiada historię Tomka (w tej roli Maciej Musiałowski), studenta prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje wydalony z uczelni za plagiat. Postanawia jednak ukryć ten fakt przed światem i nadal korzystać z finansowego wsparcia państwa Krasuckich (grają ich Danuta Stenka, Jacek Koman), rodziców Gabi (Vanessa Aleksander) i przyjaciółki z czasów dzieciństwa, w której skrycie się podkochuje.Klienci CANAL+ mogą wypożyczyć film bezpośrednio na dekoderze i odtwarzać na telewizorze lub dowolnym urządzeniu dzięki usłudze nc+ GO.Od dziś (18 marca 2020 roku) wieczorem film będzie dostępny do wypożyczenia w usłudze Premiery VOD+ w cenie 25 zł. Opłata za wypożyczenie będzie doliczona do kolejnego rachunku.Producentem filmu "Sala samobójców. Hejter" jest Naima Film, a koproducentami - Canal+ Polska, dFlights, TVN i Coloroffon. Za dystrybucję odpowiada Kino Świat.