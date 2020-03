"Uwaga! koronawirus" w TVN teraz z mobilnego studia

Łukasz Szewczyk

Wyjątkowa sytuacja, w której wszyscy się znaleźliśmy, wymaga nowatorskich rozwiązań. Emitowany po głównym wydaniu "Faktów", raport "Uwaga! koronawirus" będzie nadawany z nowego, mobilnego studia.

Na ulice stolicy wyjechał pierwszy elektryczny autobus miejski mieszczący w sobie studio nagraniowe "Uwagi!". Najpopularniejszy magazyn reporterów w Polsce przyjął to rewolucyjne rozwiązanie, aby być jeszcze bliżej obecnych wydarzeń oraz zachować jak najwyższe środki ostrożności."Uwaga! koronawirus" to specjalne wydanie programu "Uwaga!" emitowane od poniedziałku 16 marca o 19.25, zaraz po głównym wydaniu "Faktów". To raport, w którym eksperci odpowiadają na najważniejsze pytania o pandemię, dementują nieprawdziwe doniesienia i dają wskazówki, jak najskuteczniej chronić się przed zarażeniem. Teraz, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, reporterzy "Uwagi!" wyjadą na ulice Warszawy.- mówi producentka Uwagi! Aleksandra Rejnowicz.Twórcy programu pokażą, jak w obliczu obecnych wydarzeń wygląda stolica Polski, a jej mieszkańcy odnajdują się w obowiązującej od kilku dni trudnej sytuacji. Nie zabraknie też eksperckiej dawki informacji. Zaproszeni do mobilnego studia goście doradzą, jak radzić sobie ze skutkami epidemii oraz jak przetrwać kwarantannę. Spróbują także dać odpowiedź na pytanie, które dziś powoli zadają sobie wszyscy: jakie będą społeczne konsekwencje epidemii?Raport "Uwaga! koronawirus" codziennie o godz. 19.25 na antenie TVN!