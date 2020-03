Dokument Agaty Młynarskiej w TVN Style. "Bez tabu. Epidemia próchnicy"

Łukasz Szewczyk

Wszechobecna dieta bogata w cukier, niewłaściwa higiena jamy ustnej i rzadkie wizyty u dentysty prowadzą do rozprzestrzenienia choroby w Polsce. Wchodząc w dorosłość, blisko 90% młodych osób ma zmiany próchnicze w zębach. W nowym odcinku serii dokumentów "Bez tabu" Agata Młynarska przybliży widzom ten często ignorowany i bagatelizowany temat.

Próchnicą nie da się zarazić? Zębów mlecznych nie trzeba leczyć, bo i tak wypadną? Czy należy je myć od razu po posiłku? Usunięcie chorego zęba mlecznego to żadna strata? Nic bardziej mylnego.O tych i innych mitach oraz złych nawykach Agata Młynarska porozmawia z lekarzami z kilku ośrodków stomatologicznych. W odcinku przedstawimy też historie dzieci i punkt widzenia ich rodziców. Poznamy 18-latka, który nie myje zębów od dwóch lat oraz czterolatkę wybierającą się pierwszy raz do dentysty. Eksperci alarmują, że próchnica to choroba całego organizmu. Warto o tym pamiętać.TVN Style zapraszamy do rozmów "Bez tabu". Premiera już 20 marca o godz. 15.10. Tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej.