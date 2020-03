Zostań w domu z Romance TV. Odkodowany sygnał u operatorów TV

Łukasz Szewczyk

Stacja Romance TV przyłącza się do apelu i zachęca wszystkich do pozostania w domach. Dzięki otwarciu pakietów przez licznych operatorów sieci telewizyjnych, kanał Romance TV jest szerzej dostępny dla widzów.

Panująca sytuacja sprzyja spędzaniu czasu w domu. Specjalnie na ten okres dostawcy usług telewizyjnych przygotowali dla swoich abonentów dodatkowe udogodnienia, oferując m.in. szerszy dostęp do kanału Romance TV. Wyższe pakiety udostępnił swoim klientom, umożliwiając w dniach od 16 marca do 14 kwietnia dostęp do wszystkich kanałów telewizyjnych z Pakietu Extra+, w którym znajduje się Romance TV. Dzięki akcji pod hasłem "W domu nie ma nudy" i otwarciu paczki tematycznej Movie Pack do 17 kwietnia Romance TV będą mogli oglądać również wszyscy abonenci sieci. Z kolei dla osób posiadających dostęp do usługorazdo końca marca został odkodowany Pakiet Extra, gdzie również znajduje się kanał Romance TV. W sieciachstacja Romance TV dostępna jest w jednym z podstawowych pakietów, natomiast w przypadkujuż od dawna wszyscy jej abonenci mają możliwość oglądania Romance TV.Pomysł na udostępnienie kanałów filmowych, w tym Romance TV, większej liczbie abonentówto reakcja dostawców telewizji na wyjątkową sytuację panującą w Polsce i chęć zapewnienia zróżnicowanej rozrywki osobom, które zgodnie z zaleceniami postanowiły spędzić ten czas w swoich domach. To także wyjście naprzeciw abonentom, którzy starają się sprostać obowiązującym standardom bezpieczeństwa. Romance TV w pełni popiera inicjatywę #ZostańWDomu i zaprasza swoich widzów przed ekrany telewizorów, gdzie jak zwykle nie zabraknie emocji, wzruszeń, a także sporej dawki dobrego humoru.W każdą niedzielę o godz. 20:00 Romance TV prezentuje nowy serial komediowo-kryminalny. Każdy odcinek to nowe perypetie młodej, ambitnej policjantkiz prowincjonalnego miasteczka Monreal, której szefem nieoczekiwanie zostaje zarozumiały i pewny siebie gliniarz z dużego miasta. No, ale wiadomo - kto się lubi, ten się czubi...W sobotę 21 marca, z okazji ustanowionego przez Romance TV Światowego Dnia Romantyzmu wyemitowana zostanie dwuczęściowa filmowa adaptacja powieści angielskiej autorki Rosamunde Pilcher. Jest to wzruszająca historia o miłości i zmaganiach z chorobą młodej kobiety. Premiera filmu odbędzie się w piątek, 20 marca: cz. 1 o godz. 20:55 i cz. 2 o godz. 22:50.W czwartkowe wieczory marca Romance TV pokaże serię filmów powstałych na podstawie powieści Ingi Lindström (Christiane Sadlo). Akcja każdego z nich rozgrywa się w malowniczych, nadmorskich zakątkach Szwecji i - jak zawsze - nie zabraknie w nich wątków miłosnych. Cykl filmowy- premiery adaptacji powieści Ingi Lindström, w każdy czwartek marca o godz. 20:50.Począwszy od soboty, 28 marca o godz. 20:00, stacja Romance TV zaprasza fanów kryminałów na premierowe odcinki serialu, opowiadającego o zagadkach detektywistycznych, które rozwiązują komisarz Özakin i jego asystent Mustafa. Trzymający w napięciu serial powstały na kanwie kryminału Hülya Özkana pełen jest wątków romantycznych i miłosnych uniesień. "Wydział zabójstw Stambuł", w każdy sobotni wieczór o godz. 20:00.