Zmiany w Superstacji. Codziennie pięciogodzinny program "Super Temat. Korona Kryzys"

Łukasz Szewczyk

Superstacja wprowadza zmiany w swojej ramówce i wprowadza nowe pasmo - codzienny, pięciogodzinny program "Super Temat. Korona Kryzys".

Od środy (18 marca 2020 roku) do odwołania, Superstacja wprowadza codzienne wydanie specjalne programu "Super Temat. Korona Kryzys", które będzie nadawane na żywo w godzinach od 13.00 do 18.00.W pięciogodzinnej audycji gospodarze programu na żywo rozmawiają z każdym kto chce powiedzieć jak wygląda jego czas w tej kryzysowej sytuacji. Nie ważne czy są w domach, pracują zdalnie, czy muszą dojeżdżać do pracy, lub też pomagają chorym i walczą z pandemią. Redakcja programu czeka na opinie widzów o walce z wirusem, uwagi, porady. Każdy kto chce opowiedzieć jak wygląda jego dzień w czasie pademii koronawirusa, może zadzwonić do Superstacji na numer 887 830 175.Program prowadzi Agnieszka Ludwisiak-Wypior.W związku ze zmianami emisja pozostałych programów na żywo zostaje zawieszona.