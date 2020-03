Platforma Canal+ odkoduje kanały TV i filmową kolekcję Kino Świat

Łukasz Szewczyk

Platforma CANAL+ chcąc umilić swoim abonentom czas spędzany w domu odkoduje dla nich dostęp do kanałów z wyższych pakietów telewizyjnych lub kolekcji filmów z biblioteki dystrybutora Kino Świat, w zależności od posiadanego przez abonenta pakietu.

Abonenci z pakietemotrzymają dostęp do 22 kanałów z wyższego pakietu Start+ (m.in. 2 kanałów dziecięcych, 3 informacyjnych, 6 filmowych, 11 tematycznych), posiadacze pakietudo 37 kanałów z wyższego pakietu(m.in. 7 kanałów dziecięcych, 6 filmowych, 3 informacyjnych, 21 tematycznych), a klienci z pakietem Comfort+ dopełnienie do pakietu(m.in. 5 kanałów dziecięcych, 12 filmowych, 19 tematycznych).Abonenci z pakietem Extra+ i wyższymi od czwartku (19 marca 2020 roku) otrzymają dostęp do kolekcji 20 filmów z biblioteki dystrybutora Kino Świat (jeśli nie mają jej już w ofercie) w usłudze nc+ GO TV na dekoderze lub na dowolnym urządzeniu dzięki nc+ GO. W kolekcji pojawią się kolejne nowe tytuły.Platforma Canal+ zaprasza również wszystkich abonentów na kolejne premiery prosto z kina. Zaledwie dwa tygodnie po premierze kinowej abonenci Platformy Canal+ będą mogli zobaczyć najnowszy film Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter" - bez wychodzenia z domu. Już dziś wieczorem film będzie dostępny do wypożyczenia w usłudze Premiery VOD+ w cenie 25 zł.Otwarte okno na kanały nie dotyczy oferty ITI Neovision S.A. w Orange.