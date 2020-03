Dokument "La Bomba" i archiwalne mecze ACB w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

W obliczu wstrzymania rozgrywek ligi ACB Sportklub przygotował nie lada gratkę dla fanów koszykówki.

Już w ten piątek, 20 marca, o godzinie 19:00, kanał Sportklub pokaże premierowo film dokumentalny. Navarro to prawdziwa legenda Barcelony, jest powszechnie uważany za najlepszego gracza w historii klubu. O swoim życiu i karierze w tym 75-minutowym filmie opowie sam koszykarz i jego rodzina, a także jego koledzy z boiska, jak Pau Gasol czy Ricky Rubio, oraz trenerzy - Xavi Pascual czy Svetislav Pesić. Zobaczymy archiwalne nagrania z lat juniorskich i najważniejsze rzuty z kariery "La Bomby".Ponadto, w weekend Sportklub zaprezentuje najciekawsze archiwalne spotkania ligi ACB. W sobotę, 21 marca, o godzinie 20:10 mecz z sezonu 2005/06 - Winterthur FC Barcelona-Pamesa Walencja. W tym spotkaniu swój rekord kariery zaliczył Juan Carlos Navarro (36 punktów). Z kolei w niedzielę, 22 marca, również o godzinie 20:10 mecz z sezonu 2007/08 - DKV Joventut Badalona-Akasvayu Girona. To świetna okazja do zobaczenia w akcji zawodników, którzy później stali się gwiazdami NBA - Ricky'ego Rubio (w tym meczu rekord kariery - 25 punktów) i Marca Gasola. A na deser, o godzinie 22:40 mecz z sezonu 2017/18 - Real Madryt-Real Betis Sewilla. To jeden z najlepszych meczów w karierze Luki Doncicia - do niedawna gwiazdora "Królewskich", obecnie zawodnika Dallas Mavericks. W tym meczu 19-letni wtedy Słoweniec zaliczył pierwsze w karierze triple-double.