"Pewnego razu... w Hollywood", "Pełzająca śmierć", "Shazam!", nowe seriale - kwiecień w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

"Dora i Miasto Złota", "Pewnego razu... w Hollywood", "Pełzająca śmierć", "Shazam!" - to główne premiery filmowe kwietnia na antenie HBO. Nie zabraknie serialowych premier, wśród nich m.in. "To wiem na pewno"

"Pewnego razu... w Hollywood" / Fot. materiały prasowe

W kwietniu 2020 roku kanał filmowy HBO w ramach niedzielnego pasma premierowego przygotował następujące pozycje filmowe:(5 kwietnia) - młoda dziewczyna nie zawaha się przed niczym, aby odnaleźć zaginionych w dżungli rodziców. Scenariusz obrazu został oparty na animowanej serii kanału Nickelodeon(12 kwietnia) - Leonardo DiCaprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor oraz jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych. Dwa Oscary(19 kwietnia) - młoda kobieta za wszelką cenę próbuje ocalić ojca przed śmiercią podczas groźnego huraganu(26 kwietnia) - zwyczajny nastolatek wypowiada magiczne słowo i staje się dorosłym superbohaterem. Adaptacja popularnego komiksu z uniwersum DC ComicsWśród pozostałych premier m.in.(2 kwit) - inteligentna twórczyni krzyżówek po raz kolejny angażuje się w śledztwo policyjne, aby tym razem znaleźć zabójcę przyjaciela (premiera 2 kwietnia HBO);(9 kwietnia) - ambitna szefowa marketingu fabryki czekoladek próbuje znaleźć przyczynę spadku sprzedaży, a los łączy ją z przystojnym czekoladnikiem;(10 kwietnia) - młode małżeństwo kupując swój wymarzony dom nie zdaje sobie sprawy, że jego dawny właściciel nie ma zamiaru opuścić nieruchomości;(16 kwietnia) - błyskotliwa Hailey Dean powraca, aby rozwiązać kolejną tajemniczą sprawę morderstwa;(30 kwietnia) - trzech podróżujących po Europie przyjaciół odkrywa, że ich pociąg stał się celem ataku terrorystycznego. Dzieło Clinta EastwoodaKwiecień na antenie HBO to także premiery dokumentalne.(2 kwietnia) - dokument HBO przybliżający uczestników konkursu oratorskiego imienia dr. Martina Luthera Kinga Jr., którzy biorąc udział w wydarzeniu prezentują przygotowane przez siebie wystąpienia inspirowane spuścizna wielkiego Amerykanina. Z kolei dokument HBO(16 kwietnia) przedstawia losy niezwykle utalentowanych zawodniczek zespołu USC Trojans, który święcił triumfy w USA na początku lat osiemdziesiątych. Twórcy filmu(23 kwietnia) analizują coraz bardziej powszechne zjawisko "fake newsów" oraz wpływ dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości na przeciętnego obywatela w Stanach Zjednoczonych. Wśród premier dokument(30 kwietnia) przyglądający się bezpieczeństwu technologii wyborczej i pokazujący nieszczelność elektronicznego systemu głosowania w USA.Dodatkowo(od 9 kwietnia), czyli trzeci sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i światSerialowe nowości miesiąca w HBO:(od 1 kwietnia w HBO3) - kontynuacja nagradzanego serialu "Synowie Anarchii". Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C.(od 2 kwietnia w HBO3) - perypetie trójki wampirów ze Staten Island, których niespodziewanie odwiedza mroczny przywódca(od 2 kwietnia w HBO3) - serial śledzący losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem(od 13 kwietnia w HBO) - czwarty sezon błyskotliwego serialu komediowego HBO, którego bohaterką jest mało pewna siebie młoda Afroamerykanka(od 13 kwietnia w HBO) - nowy serial HBO; pod wpływem jednego smsa, młoda kobieta rzuca wszystko, aby ruszyć w szaloną podróż po Stanach ze swoim ukochanym ze studenckich czasów(od 20 kwietnia w HBO3) - drugi sezon serialu o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street(od 20 kwietnia w HBO3) - brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału(od 20 kwietnia w HBO3) - czwarty sezon serialu opowiadającego o matce trójki dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles(od 28 kwietnia w HBO) - Mark Ruffalo w podwójnej roli w rodzinnej sadze przedstawiającej dwie równoległe historie życia braci bliźniaków(od 29 kwietnia w HBO3) - drugi sezon serialu inspirowanego cyklem powieści "Roswell: W kręgu tajemnic" autorstwa Melindy MetzW kwietniu 2020 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "tylko" (3 kwietnia), "American Woman" (15 kwietnia), "Versus" (6 kwietnia), "Uwaga na goryla" (8 kwietnia), "4x4" (10 kwietnia), "Oda do radości" (12 kwietnia), "Wesele na końcu świata" (13 kwietnia), "Kto zabił Lady Winsley?" (15 kwietnia), "Królestwo" (17 kwietnia), "Przemytnik" (19 kwietnia), "Braterstwo" (22 kwietnia), "Operacja Overlord" (26 kwietnia), "Dodatkowo od 16 kwietnia na antenie Cinemax emisja serialu, trzeci sezon obrazu opowiada o rywalizacji między dwoma braćmi, która zaczyna wymykać się spod kontroli.Z koleipokaże takie premiery jak: "Moi bracia" (4 kwietnia), "Kłus" (5 kwietnia), "Wszyscy bogowie w niebie" (11 kwietnia), "Cud nieznanego świętego" (12 kwietnia), "Potwory" (18 kwietnia), "Miłosny rytm" (19 kwietnia), "Pusta widownia" (25 kwietnia), "Zabierz mnie w jakieś miłe miejsce" (26 kwietnia).