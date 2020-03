Seria "Jak to jest zrobione?" po raz pierwszy w TVN

Łukasz Szewczyk

Po raz pierwszy w historii na antenie TVN pojawił się jeden z najpopularniejszych programów edukacyjnych Discovery "Jak to jest zrobione?".

Pogram "Jak to jest zrobione?" od lat jest kultową pozycją w portfolio Discovery, a dokładnie stacji Discovery Science. Teraz po raz pierwszy jego odcinki pojawią się na kanale wchodzącym w skład "wielkiej czwórki".Seria "Jak to jest zrobione?" pokaże, jak powstają przedmioty codziennego i niecodziennego użytku. W programie poznamy tajniki produkcji słynnego mydła z Marsylii, popularnych scyzoryków firmy Laguiole czy termoplastycznych hełmów przeciwpożarowych, z których korzystają strażacy na całym świecie. Twórcy zabiorą widzów również w podróże kulinarne i artystyczne, ukazując kulisy przygotowywania przysmaków kuchni europejskich, azjatyckich czy amerykańskich, a także sposoby tworzenia najciekawszych dzieł sztuki.Nowe pasmo edukacyjne TVN wystartowało 17 marca o godz. 15:25 z odcinkami kultowego programu Discovery "Jak to jest zrobione?". Emisja od wtorku do piątku przez najbliższe dwa tygodnie.