TVP uruchamia kanał edukacyjny online

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchamiają wirtualny kanał edukacyjny. Nowe pasmo powstało z myślą o uczniach, pozostających w domach.

Już w czwartek 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl wszyscy uczniowie znajdą wartościowe materiały uzupełniające edukację programową. czterogodzinny, bezpłatny program będzie dostępny na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji na żywo.Uczniowie szkół podstawowych i liceów oraz wszyscy zainteresowani będą mogli codziennie wziąć udział w podróży po wybranych instytucjach nauki. Na początek Telewizja Polska zaprasza do wirtualnego zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. Wkrótce widzowie przeniosą się za pośrednictwem TVP także do Centrum Nauki Kopernik.- komentuje Mateusz Matyszkowicz, członek Zarządu Telewizji Polskiej. -- podkreśla Mateusz Matyszkowicz.Zdaniem Jana Ołdakowskiego, Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, nowy wirtualny kanał stanowi potrzebne narzędzie edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. -- wyjaśnia Jan Ołdakowski. -- komentuje Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.W ramach nowego pasma edukatorzy z Muzeum Powstania Warszawskiego barwnie i wyczerpująco opowiedzą uczniom o wybranych zagadnieniach historii. Wyjaśnią widzom m.in. co robiły dzieci w Powstaniu, jak działała Poczta Harcerska i na czym polegała rola sanitariuszek. Posłuchamy o pomocy lotniczej w czasie Powstania - o zrzutach, siłach lotniczych USA i Wielkiej Brytanii oraz przeanalizujemy mapy lotnicze. Chętni będą mogli wejść online do repliki kanału, którym ewakuowali się powstańcy, dowiedzieć się, jakie było uzbrojenie żołnierzy. Dzieci posłuchają opowieści o grze planszowej "Hodowla zwierzątek", której jedyny zachowany w całości egzemplarz prezentowany jest w Muzeum Powstania Warszawskiego, a także dowiedzą się, jak to możliwe, że w Warszawie w owym czasie działał teatrzyk kukiełkowy.