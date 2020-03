Startuje męskie reality-show "8 Wspaniałych" w TVP1. Prowadzi Marta Manowska

Łukasz Szewczyk

W piątek (20 marca 2020 roku) telewizyjna Jedynka rozpocznie emisję nowego programu "8 Wspaniałych", w którym ośmiu, samotnych mężczyzn podejmie niełatwą próbę zmiany swojego życia. Program poprowadzi Marta Manowska.

Uczestnicy pierwszej edycji programu "8 wspaniałych" w TVP / Fot. Filip Zubkowski

Marta Manowska - prowadzącą "8 Wspaniałych" w TVP1 / Fot. Filip Zubkowski

"8 Wspaniałych" to kolejny program Telewizji Polskiej o charakterze prospołecznym. Poruszane w nim tematy dotyczą ważnych problemów współczesnych Polaków m.in.: rodziny, wychowania, tradycji, wzorców postępowań, czy zawirowań uczuciowych.Bohaterami programu są mężczyźni w wieku od 38 do 49 lat, pochodzący z różnych stron Polski, wyłonieni w ramach castingu. Każdy z nich ma inny problem, który stanowi przeszkodę w zbudowaniu trwałego i szczęśliwego związku. W programie zobaczymy walkę uczestników z własnymi ograniczeniami, demonami przeszłości, słabościami, tęsknotą za rodziną, cierpieniem po utraconej miłości, czy odrzuceniem ze strony najbliższych.Cykl składa się z 10 odcinków pełnych wyzwań, z którymi ośmiu mężczyzn będzie musiało się zmierzyć, aby móc nazywać się "wspaniałymi". Panowie będą m.in. uczyć się typowo damskich zawodów, brać udział w grach psychologicznych, wieczorkach artystycznych, a także wykonywać survivalowe zadania.Program został zrealizowany we wsi Roskosz na Lubelszczyźnie, a jego prowadzącą jest Marta Manowska, znana z programów "Rolnik szuka żony" , "Sanatorium miłości" czy "The Voice Senior".