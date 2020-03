W ramach akcji #zostanwdomu Radio Złote Przeboje wybiera piosenkę balkonową

Łukasz Szewczyk

"Mój jest ten kawałek podłogi", "Wszystko się może zdarzyć" czy może jeszcze inny polski przebój? O tym, która piosenka najlepiej nawiązuje do aktualnej sytuacji wielu z nas, zdecydują w specjalnym głosowaniu słuchacze Radia Złote Przeboje. Wyłoniony w plebiscycie utwór, odśpiewany przez nich na balkonie trafi do wyjątkowego teledysku w ramach akcji pod hasłem #zostanwdomu.

Od wtorku, 17 marca 2020 roku na zloteprzeboje.pl trwa plebiscyt na piosenkę, która z przymrużeniem oka opisuje obecną sytuację wielu Polaków, czyli ograniczenia życia codziennego do czterech ścian. Słuchacze, którzy wezmą udział w akcji #zostań w domu, będą mieć za zadanie zaśpiewanie wybranej w głosowaniu piosenki na balkonie własnego mieszkania i wysłanie wideo z występu do redakcji. Z nadesłanych filmów powstanie teledysk, który - jak planuje redakcja - sprawi, że przymusowa izolacja stanie się znośniejsza i łatwiejsza do przetrwania. Akcja potrwa do 27 marca 2020 roku.Dodatkowo na stronie internetowej Radia Złote Przeboje dostępne są quizy, podcasty, przydatne informacje oraz filmy instruktażowe, które pomagają słuchaczom przetrwać niełatwe chwile. Na antenie rozgłośni przez cały dzień, co pół godziny nadawane są specjalne wydania wiadomości z bieżącymi informacjami o pandemii koronawirusa.- dodaje Jarosław Barwiak, dyrektor programowy stacji.Radio Złote Przeboje to sieć 24 lokalnych stacji należących do Grupy Radiowej Agory, które nadają m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Wrocławiu i miastach Aglomeracji Śląskiej. Na antenie Radia Złote Przeboje można usłyszeć największe przeboje lat 80., 90. i dwutysięcznych.