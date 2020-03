Radia Pogoda z pomocą dla seniorów. Ruszyło Pogotowie zakupowe

Łukasz Szewczyk

Radio Pogoda specjalnie z myślą o swoich starszych słuchaczach stacja uruchomiła akcję "Pogotowie Zakupowe Radia Pogoda", oferując dostarczenie zakupów seniorom, a na antenie co godzinę pojawiają się dodatkowe serwisy informacyjne poświęcone wydarzeniom w Polsce związanym z koronawirusem.

Radio Pogoda wspólnie z harcerzami ze Związku Harcerstwa Polskiego postanowiło wesprzeć osoby starsze, przewlekle chore i z niepełnosprawnościami, które są szczególne narażone na zakażenie koronawirusem i zgodnie z zaleceniami powinny pozostawać w domach. Specjalnie dla nich powstała akcja "Pogotowie Zakupowe Radia Pogoda" - dzięki niej potrzebujący mogą zadzwonić do Radia Pogoda i poprosić o pomoc w dostarczeniu niezbędnych zakupów. Do sklepu - we wszystkich miastach nadawania stacji - pójdą za nich harcerze z ZHP!Wszystkich swoich słuchaczy stacja na bieżąco informuje też o bieżących wydarzeniach w Polsce związanych z koronawirusem. W tym celu Radio Pogoda uruchomiło dodatkowe serwisy informacyjne "Koronawirus w Polsce - raport" - co godzinę słuchacze poznają nowe informacje dotyczące sytuacji epidemicznej oraz praktyczne porady na temat tego, jak uniknąć zakażenia i jak się zachować, kiedy się je u siebie podejrzewa. Raporty nadawane są od 6:30 do 18:30.Oprócz tego od połowy marca 2020 roku w związku z zagrożeniem koronawirusem, wszystkie audycje Radia Pogoda nabrały nieco innego charakteru - można w nich usłyszeć więcej porad i odpowiedzi na pytania zaniepokojonych słuchaczy. Zespół stacji prowadzi programy w większości zdalnie, jak choćby Robert Janowski, który jest gospodarzem codziennej audycji "Najpiękniejsze Melodie Roberta Janowskiego".