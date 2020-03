"Kryzysowy czerwony dywan". Specjalny program informacyjny Red Carpet TV

Łukasz Szewczyk

W sytuacji kiedy świat wstrzymuje oddech, a wszystkie media żyją w rytmie rozwoju sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusem, również i Red Carpet TV dostosowuje swoją ofertę programową do aktualnej sytuacji w Showbiznesie.

Odwołane imprezy, gale, premiery, widowiska telewizyjne oraz festiwale, a także wstrzymana produkcja filmów i seriali w skali niemalże globalnej - to sytuacja, która w dotychczasowej historii mediów nie miała precedensu.Reagując elastycznie stosownie do zmieniających się okoliczności, zespół dziennikarzyw programie specjalnymrelacjonował będzie istotne wydarzenia dotyczące świata gwiazd oraz wpływu epidemii w tym również kwarantanny na ich codzienne życie. Stacja pokazywać będzie także alternatywne formy twórczości dostosowujące się do ograniczeń czasu epidemii.Dziennikarze Red Carpet TV: Daria Pacańska, Julia Bojczuk i Mateusz Michalski pod kierownictwem Pauliny Drażby w dość nietypowy sposób, bo pracując w pełni "zdalnie" będą nie tylko komentować skutki "odwoływanych" wydarzeń w Showbiznesie, ale też pokazywać zwykłe problemy "znanych ludzi" w czasach kryzysu oraz ich pozytywny udział w promowaniu zachowań pro-społecznych adekwatnych do wymogów obecnej sytuacji.Jak informuje nadawca, "Kryzysowy Czerwony Dywan" to format wprowadzony czasowo. Ta nowa propozycja zastąpi stałe pozycje ramówkowe: "Week", "Kulisy Show Biznesu okiem Pauliny Drażby", "Red!Akcja" oraz "Zobacz Premiery", które - z uwagi na aktualną sytuację - w swojej oryginalnej formie nie miałyby czego komentować, omawiać i recenzować.Pozostałe pozycje ramówki Red Carpet TV są emitowane w niezmienionym trybie.