"Akcja Integracja!". Pierwsza domówka w Rock Radiu

Łukasz Szewczyk

Rock Radio zaprasza wszystkich na pierwszą domówkę w eterze. W sobotę (21 marca 2020 roku) redakcja wraz ze słuchaczami w nietypowy sposób - związany z koniecznością pozostawania w domach - będzie świętować pierwszy dzień wiosny. Wieczorny imprezowy program stacji będzie dodatkowo transmitowany na żywo na profilu Rock Radia na Facebooku.

Pierwsza domówka Rock Radia pod hasłem "Akcja Integracja!" rozpocznie się w sobotę o godz. 17.00. Program, prowadzony przez Jana Bajora Bajorka, pojawi się nie tylko na antenie, ale też w formie transmisji na żywo na Facebookowym profilu stacji, gdzie dodatkowo będzie można komentować to, co dzieje się podczas imprezy. W ten sposób redakcja rozgłośni chce zaprosić swoich słuchaczy do integrowania się i pomóc im rockowo powitać wiosnę. Szczegóły akcji dostępne są już na stronie wydarzenia na Facebooku Na antenie Rock Radia, w związku z obecną sytuacją w Polsce i na świecie, co pół godziny nadawane są serwisy informacyjne z najświeższymi aktualnościami. W porannym programie stacji pojawiły się też dodatkowe wejścia "Mit czy kit", w których redakcja weryfikuje informacje o koronawirusie, walcząc z popularnymi fake newsami.