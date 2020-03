Gala Cage Warriors 113 z walką Bartosza Fabińskiego w Polsacie Sport Fight i Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

W piątek (20 marca 2020 roku) Polsat Sport Fight i Polsat Sport przeprowadzą transmisję z gali Cage Warriors 113. W walce wieczoru imprezy organizowanej przez największego brytyjskiego promotora mieszanych sztuk walki wystąpi Bartosz Fabiński.

Występ Polaka na gali w Manchesterze to efekt współpracy Cage Warriors z Ultimate Fighting Championship, z którą Fabiński ma podpisany kontrakt. Pierwotnie Warszawianin miał walczyć w Wielkiej Brytanii właśnie pod szyldem UFC, ale ze względu na epidemię koronawirusa zaplanowana na 21 marca impreza amerykańskiej organizacji została odłożona w czasie.Na Cage Warriors 113 rywalem Bartosza Fabińskiego będzie pochodzący z Londynu Darren Stewart. Starcie Polaka poprzedzi walka o wakujący pas mistrza wagi lekkiej pomiędzy Masonem Jonesem i Joe McColganem.W hali BEC Arena odbędzie się łącznie jedenaście walk. Z powodu epidemii koronawirusa publiczność nie zasiądzie na trybunach. Transmisja w Polsacie Sport Fight wystartuje o godzinie 19:30 i obejmować będzie pojedynki karty wstępnej. Od 22:00, czyli z chwilą otwarcia karty głównej, gala Cage Warriors 113 dostępna będzie też w Polsacie Sport. W roli komentatorów wystąpią Łukasz "Juras" Jurkowski, Tomasz "TJ" Marciniak oraz czynny zawodnik UFC Marcin Tybura.Istniejąca od 2001 roku organizacja Cage Warriors to największy brytyjski promotor mieszanych sztuk walki, który z czasem urósł do rangi czołowego gracza MMA w Europie. W przeszłości na galach tej organizacji walczyli między innymi Joanna Jędrzejczyk, Mateusz Gamrot czy charyzmatyczny Conor McGregor.