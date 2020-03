"Koronawirus – program specjalny" w Telewizji WP

Łukasz Szewczyk

Program specjalny dotyczący pandemii koronawirusa ruszył na Stronie Głównej WP w czwartek, 12 marca. Od najbliższego poniedziałku (23 marca 2020 roku) będzie nadawany również w Telewizji WP.

Dotychczasowe odcinki programu na Stronie Głównej WP odtworzono 16 mln razy. Olbrzymie zainteresowanie i reakcje widzów spowodowały, że podjęta została decyzja o jednoczesnej emisji również w Telewizji WP."Koronawirus - program specjalny" będzie rozpoczynał się o 13.50 i potrwa do 15.45. Wśród prowadzących są Marek Kacprzak, Agnieszka Kopacz, Sebastian Ogórek i Mateusz Ratajczak. Do tej pory gośćmi programu byli m.in. minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, profesor Krzysztof Simon, profesor Robert Flisiak, wicepremier Piotr Gliński, przewodniczący PO Borys Budka, prezes PZPN Zbigniew Boniek, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak.W ramówce Telewizji WP znaleźć można światowe filmy i seriale nieemitowane wcześniej w polskich kanałach otwartej telewizji. Stacja pokazuje autorskie programy publicystyczne, w tym "Tłit" i "Money. To się liczy", programy rozrywkowe oraz dokumenty i cykle o remontowaniu i urządzaniu wnętrz.