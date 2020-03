Operatorzy zwiększają dostęp do Motowizji

Łukasz Szewczyk

Motowizja przyłącza się do apelu i zachęca wszystkich do pozostania w domach. Nadawca zapowiada, że w ramówce nie zabraknie sportowych emocji, a dzięki inicjatywie dostawców telewizyjnych kanał jest obecnie szerzej dostępny dla widzów.

Dostęp do Motowizji poszerzyła dla swoich abonentów, otwierając do 31 marca okno na wyższy pakiet podstawowy, co oznacza, że Motowizja jest obecnie dostępna od pakietu Comfort Plus. Również do końca marca wszyscy klienci telewizji satelitarnejmogą oglądać Motowizję, korzystając z otwartego dostępu do Pakietu Extra+. W tym samym czasie darmowy dostęp do pakietu Extra, w tym Motowizji, objął także każdego klientów sieci, posiadających Play Now w swoim abonamencie telekomunikacyjnym lub Play Now TV, w ofercie z urządzeniem TV BOX.Pomysł na udostępnienie kanałów, w tym Motowizji, większej liczbie abonentów to reakcja dostawców telewizji na wyjątkową sytuację panującą w Polsce i chęć zapewnienia zróżnicowanej rozrywki osobom, które zgodnie z zaleceniami postanowiły spędzić ten czas w swoich domach. Motowizja w pełni popiera inicjatywę #ZostańWDomu. Co w ramówce?W sobotę 21 marca o godzinie 12:30 na antenie Motowizji premierowy odcinek, programu dedykowanego elektromobilności, w którym Wojciech Majewski opowiada ciekawostki, testuje i prezentuje wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pojazdów z tego segmentu rynku.Niedzielę 29 marca od godziny 18:55 Motowizja proponuje spędzić na torze wyścigowym Daytona International Speedway, przypominając podsumowania Daytony 500 z lat 2017-2019. Te trzy edycje były jednymi z najbardziej kultowych w minionej dekadzie, a w każdej walka o zwycięstwo w najważniejszym wyścigu sezonu NASCAR Cup Series trwała do samego końca.Wspomnień najważniejszych wydarzeń nie zabraknie również pod sam koniec tego miesiąca. Począwszy od 31 marca w miejscu planowanych podsumowań wyścigów 2020 na antenie Motowizji zobaczymy Top 10 wyścigów NASCAR Cup Series z 2019 roku.