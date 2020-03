Polskie Radio wspiera polskich twórców

Łukasz Szewczyk

W wyjątkowo trudnym czasie również dla naszej kultury Polskie Radio stara się zapewnić polskim twórcom i wykonawcom nie tylko możliwość kontaktu z publicznością, ale również wspiera ich i pomaga w dalszym rozwoju. Wszystkie anteny publicznego nadawcy emitują obecnie nie tylko więcej polskiej muzyki, ale też słuchowisk, spektakli i audycji dla dzieci napisanych, wykonywanych lub wyprodukowanych przez rodzimych artystów.

- mówi Agnieszka Kamińska, prezes Zarządu Polskiego Radia.Publiczne radio postanowiło wesprzeć naszych artystów. Polskie piosenki dominują już nie tylko w audycjach towarzyszących - w ramówkach poszczególnych programów pojawiły się też nagrania koncertów zarejestrowane w trakcie festiwali, przeglądów oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Polskie Radio w ramach "Lata z radiem", cykli "To, co najpiękniejsze" i "Będzie głośno!", czy niedzielnych "Koncertów w Trójce".Program 1 Polskiego Radia promuje polską kulturę w wielu audycjach - zarówno słownych jak i muzycznych, w tym m.in. w "Lekturach Jedynki", "Jedynce Dzieciom", słuchowiskach Teatru Polskiego Radia nadawanych w soboty i niedziele, a polscy muzycy są gośćmi codziennych pasm: "Muzycznej Jedynki" i "Muzycznych spotkań". Z kolei w "Muzycznym wehikule czasu" i "Zapomniane - przypomniane" obecna jest twórczość polskich wykonawców drugiej połowy XX wieku. Stacja przypomina również koncerty z cyklu "Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia", "Kawiarenka słodkiego radia retro" czy "Chopin na żywo". Już w najbliższą sobotę 21 marca powtórka koncertu Piotra Machalicy grającego piosenki Wojciecha Młynarskiego (godz. 23.00).W radiowej Dwójce, "największej sali koncertowej Polski", nadawane są nie tylko zarejestrowane występy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej, Orkiestry Sinfonia Varsovia, Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie, Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Orkiestry Filharmonii Poznańskiej. Od 19 marca Dwójka rozpoczyna - we współpracy z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia - emisję dwóch znakomitych koncertów dziennie (o godz. 12.00 i 21.00). A to wszystko w ramach akcji #Zostańwdomu: Dwójka w NOSPR - NOSPR w Dwójce i w formie streamingu na portalu PolskieRadio.pl (szczegóły na portalu i w kolejnym komunikacie prasowym).Radiowa Trójka nie tylko gra więcej polskiej muzyki, ale również wspiera dzieci i rodziców poprzez zwiększenie oferty dla najmłodszych: codziennie można posłuchać "Akademii Pana Kleksa" (czyta Piotr Fronczewski), poznać kulturalne rekomendacje dla dzieci i młodzieży oraz przypomnieć sobie najlepsze momenty "Zagadkowej niedzieli" Katarzyny Stoparczyk - w nowym cyklu "Mini Zagadkowa Niedziela. O nowej porze nadawana jest audycja "Projekt Tata" Krystiana Hankego (godz. 8.45). Z kolei od 23 marca emitowana będzie powieść w odcinkach dla dzieci i młodzieży "Banda Michałka" Ewy Karwan-Jastrzębskiej (godz. 13.45).W cyfrowej Czwórce - dostępnej w Internecie, smartfonach (w formie aplikacji) i na platformie DAB+ - od soboty 21 marca pojawi się nowa audycja "Brzmi dobrze, bo polskie" (godz. 18.00), a w audycji "Będzie głośno!" w każdy piątek będą powtarzane koncerty, które odbyły się w studiu Czwórki (po godz. 19.00). A już w piątek 20 marca stacja zaprasza na koncert Sary Kordowskiej - laureatki ostatniej odsłony konkursu "Wydaj płytę z Będzie Głośno", a 27 marca koncert Mery Spolsky.Ponadto Agencja Muzyczna Polskiego Radia postanowiła na najbliższe 4 tygodnie obniżyć ceny płyt polskich artystów wydawanych przez Polskie Radio, które dostępne są także w sprzedaży internetowej na stronie sklep.polskieradio.pl.