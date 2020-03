"Miłość wagi ciężkiej". Nowy serial dokumentalny TLC

Łukasz Szewczyk

Na antenę TLC trafi nowy, trzyodcinkowy program dokumentalny "Miłość wagi ciężkiej", który ukazuje intymne, wzruszające i trudne obrazy z życia par o skrajnie różnych sylwetkach. Związki przystojnych mężczyzn z otyłymi partnerkami od dawna budzą mieszane uczucia. Krytyka bezlitosnego społeczeństwa potrafi dotkliwie zranić. Czy ich miłość będzie na tyle silna by pokonać uprzedzenia ze strony rodziny, przyjaciół i obcych?

Miłość ma różne oblicza. Ci Mężczyźni twierdzą, że uczucie do dużej kobiety to nie kwestia fetyszu, a preferencji. Tak, jak niektórzy wolą blond włosy czy brązowe oczy, oni wolą panie o większym rozmiarze. Jednak nie wszyscy są w stanie to zaakceptować.Nowa seria dokumentalna "Miłość wagi ciężkiej" pokaże losy trzech nietuzinkowych par. Przystojni mężczyźni postanowili związać się z otyłymi kobietami. Zakochani muszą zmierzyć się z brakiem akceptacji, surową krytyką ich miłości oraz atakami ze strony rodziny, przyjaciół a nawet obcych. Partnerzy za cenę własnego honoru chcą chronić swoje ukochane przed społeczeństwem, które potępia ich kontrowersyjną relację.Z jakimi jeszcze problemami muszą mierzyć się te pary? Na czym opiera się taka relacja? Czy ciągłe okazywanie miłości wyleczy kompleksy na tle własnego wyglądu? Gdzie leży granica między preferencją a fetyszem? I wreszcie czy taka miłość przezwycięży brak społecznej akceptacji?Joy i Chris, którzy swój związek budują już od trzech lat, są gotowi przenieść go na wyższy poziom. Jednak rodzina i przyjaciele Joy mają obawy, że ze względu na dużą wagę dziewczyna nie będzie w stanie nadążyć za dynamicznym stylem życia Chrisa.Kristin i Rusty są małżeństwem od dwóch lat i pragną dziecka bardziej niż cokolwiek innego. Kiedy Kristin dowiaduje się, że aby zajść w ciążę konieczna jest operacja zmniejszenia żołądka i zrzucenie wielu kilogramów, załamuje się. W związku pojawiają się nieporozumienia, podsycane przez rodziny obu małżonków.Pomimo wagi ponad 180 kilogramów Adrianna odbudowuje pewność siebie dzięki trwającemu już dwa lata związkowi z Ricardo. Niestety, wobec niekończących się ataków ze strony znajomych chłopaka, jego byłej dziewczyny, a nawet obcych, Adrianna zaczyna wątpić w to, że zasługuje na miłość. Jak długo będzie w stanie znieść te upokorzenia?Seria składa się z trzech odcinków.