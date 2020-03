Drugi sezon miniserialu "Domowe rozgrywki" od kwietnia w Polsacie

Łukasz Szewczyk

"Domowe rozgrywki" wracają na antenę. Drugi sezon komediowego miniserialu o rodzinie Czechoskich od kwietnia w Polsacie.

Mama Agnieszka (Barbara Wypych) to księgowa i mózg operacyjny. Ona podejmuje najważniejsze domowe decyzje i trzyma w ryzach całą rodzinę. Mąż Marek (Jakub Wieczorek) jest właścicielem warsztatu samochodowego i jednocześnie zagorzałym kibicem piłki nożnej. Razem wychowują dwójkę dzieci - Helenkę (Karina Woźniak) i Tadzika (Maks Balcerowski). Nigdy nie mogli narzekać na nudę, ale tym razem w życiu Czechoskich nastąpi prawdziwa rewolucja! Już w pierwszym odcinku przeprowadzą się z kamienicy do własnego domu. Zmiana otoczenia to też zmiana dotychczasowego trybu życia i nowi sąsiedzi. Już na dzień dobry poznamy przemiłą sąsiadkę Majkę (Zuzanna Lit), vlogerkę kulinarną, o której urok osobisty będzie zazdrosna Agnieszka. Tymczasem Marek w końcu zdecyduje się na zatrudnienie pracownika do swojego przydomowego warsztatu. Tym sposobem poznamy Ryśka Pecha (Wojciech Solarz), którego nazwisko sporo zdradza, gdyż to za jego sprawą nastąpi wiele zabawnych zwrotów akcji oraz miłosnych intryg i uniesień. Motywem przewodnim całej serii będzie niezmiennie piłka nożna, zatem kibice z pewnością odnajdą dodatkową nić porozumienia z bohaterami serialu.Drugi sezon miniserialu "Domowe rozgrywki" będzie liczyć 8 sześciominutowych odcinków i będzie emitowany w Polsacie w każdą niedzielę o godz. 18:40 (od 12 kwietnia 2020 roku). Partnerem miniserialu jest Santander Bank Polska.Producentem "Domowych rozgrywek" jest firma Lulu Production.