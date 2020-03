Nowy sezon serii "Polowanie na ogród" w HGTV

Łukasz Szewczyk

Telewizja HGTV rozpoczyna emisję nowego sezonu serii "Polowanie na ogród"

Dominik Strzelec często udaje się na łowy. Uważnie szuka, podgląda, dopytuje. Na samym końcu, z zaskoczenia... zaprasza do swojego programu bohaterów, którzy nie mają pomysłu na swój ogród i chcieliby to zmienić. Zaniedbana przestrzeń, zniszczona trawa, hałdy ziemi to tylko niektóre z problemów, z którymi się borykają.Dla prowadzącego nie ma rzeczy niemożliwych. Ogrodnik i majsterkowicz Dominik Strzelec ma jedno ważne i niestety często skomplikowane zadanie. W trzy dni musi przeprowadzić całkowitą metamorfozę ogrodu bohaterów programu. Każdy odcinek to również profesjonalne porady i duża dawka inspiracji dla wszystkich posiadaczy przydomowych ogrodów.