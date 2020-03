"Spider-Man: Daleko od domu", "Ja teraz kłamię", "Człowiek jutra" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Spider-Man: Daleko od domu", "Ja teraz kłamię", "Robaczki z zaginionej dżungli", "Człowiek jutra" czy też "Happy Ending".

W piątek na antenie Canal+(20 marzec). Rok 1977. Nowy Jork. Żar leje się z nieba. Po mieście grasuje seryjny morderca. Przerażona pisarka June Leight nie wychodzi z mieszkania. Jej paranoiczny lęk narasta. Ktoś wciąż niepokoi June, dzwoniąc do niej przez domofon. Bliska obłędu, remedium znaleźć może wyłącznie w pisaniu. Psychologiczny dreszczowiec, obraz dusznej metropolii i kreacja Naomi Watts - to wszystko gwarantuje produkcja Alistaira Banksa Griffina.W sobotnie popołudnie propozycja dla najmłodszych - animowany film(21 marca). Mała biedronka trafia do pudła, które wysłane zostaje na Karaiby. Tata rusza za maluchem. Na miejscu okazuje się, że firma budowlana planuje wycinkę dżungli, ale owadzia drużyna zrobi wszystko, żeby uchronić karaibskie lasy deszczowe. Wdzięczna animacja dla małych widzów, z proekologicznym przesłaniem.Z kolei w sobotni wieczór(21 marca). Który celebryta okaże się mistrzem gry pozorów? "Konfesjonał gwiazd". Tak nazywa się telewizyjne show, w którym występują celebryci z kłopotami, wierzący, że zwycięstwo w programie pozwoli wrócić im na szczyt. Wielkie nadzieje przynoszą im wielkie rozczarowanie i lawinę zdarzeń, w czasie których zaczną wychodzić skrywane tajemnice bohaterów. W kryminalnej historii utrzymanej w futurystycznej stylistyce występują m.in.: Joanna Kulig, Maja Ostaszewska, Robert Więckiewicz i Adam Woronowicz.W niedzielę Canal+ kontynuuje emisję polskiego serialu(15 marca). Produkcja zabiera widzów w porywającą, kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony.Niedzielną Megapremierą HBO będzie film(22 marca). Peter Parker (Tom Holland) postanawia spędzić wakacje w Europie w towarzystwie najlepszych przyjaciół: Neda (Jacob Batalon), MJ (Zendaya) oraz reszty gangu. Chłopak marzy, aby chociaż na chwilę udało mu się zapomnieć o swojej tożsamości superbohatera. Szybko jednak zdaje sobie sprawę, że nie będzie to możliwe. Nick Fury (Samuel L. Jackson) prosi go pomoc w odnalezieniu sprawców, którzy stoją za serią ataków pustoszących kontynent. Spider-Man i Mysterio (Jake Gyllenhaal) łączą siły, aby przeciwdziałać tragedii.Wysokobudżetowe kino akcji w gwiazdorskiej obsadzie. Reżyser Jon Watts (Radiowóz) bierze na warsztat kolejną część przygód popularnego bohatera komiksu. Jego dzieło pełne jest ekscytujących pościgów i niespodziewanych zwrotów akcji. Produkcja zarobiła ponad miliard dolarów na całym świecie.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(21 marca). Aynur (Almila Bagriacik) jest piękną i pełną życia córką tureckich imigrantów mieszkających w Niemczech. W wieku szesnastu lat dziewczyna zostaje zmuszona, wbrew swojej woli, do wyjścia za mąż za brutalnego mężczyznę. W końcu zachodzi w ciąże i zdaje sobie sprawę, że nie chce, aby tak wyglądało jej życie. Ucieka do Berlina. Rodzi tam syna, znajduje pracę i nową miłość. Niestety rodzina nie chce jej pozwolić na dokonywania własnych wyborów i cieszenie się wolnością...Wstrząsający dramat o miażdżącej sile tradycji w reżyserii specjalizującej się w kobiecym kinie Sherry Hormann (Kwiat pustyni). Scenariusz obrazu został oparty na prawdziwej historii Hatun "Aynur" Sürücü, zamordowanej w Berlinie w wieku 23 lat przez młodszego brata. Chłopak tłumaczył, że była to zbrodnia honorowa.Niedzielną premierą kanału Cinemax będzie film(22 marca). Ed Hemsler (John Lithgow) spędza życie przygotowując się na katastrofę, która może nigdy nie nadejść. Ronnie Meisner (Blythe Danner) nieustannie kupuje rzeczy, których może nigdy nie użyć. W małym miasteczku gdzieś w Ameryce ta dwójka ludzi próbuje znaleźć miłość i jednocześnie nie zgubić się w gąszczu swoich rzeczy.Bezpretensjonalna historia miłosna w reżyserii Noble'a Jonesa (OneRepublic: I Lived). Twórcy udało się namówić do udziału w projekcie doskonałych aktorów.Natomiast w Cinemax2(22 marca). Helle (Birthe Neumann) od dłuższego czasu nie może się doczekać aż jej będący pracoholikiem mąż (Kurt Ravn) przejdzie na emeryturę. Ma nadzieję, że w końcu będą mogli zacząć cieszyć się życiem i podróżować. Niespodziewanie jednak Peter informuje ją, że postanowił zacząć nowy interes i całe ich oszczędności zainwestował w winnicę w Austrii. Helle i Peter rozstają się i każde z nich rusza w swoją stronę, rozpoczynając podróż pełną odkryć i nowych możliwości.Intrygujący komediodramat, w którym twórcy próbują odpowiedzieć na pytanie, czy po pięćdziesięciu latach związku można nagle zacząć nowe życie. Wielokrotnie nagradzana duńska artystka Hella Joof (All Inclusive) portretuje dwójkę ludzi w kwiecie wieku na życiowym zakręcie. Pokazuje ich nadzieje, marzenia, lęki, frustracje i problemy.