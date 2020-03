"Boże ciało", "Ukryta gra", "Czarny Mercedes" - filmowa Wielkanoc w Canal+

Łukasz Szewczyk

Filmowa Wielkanoc 2020 na antenie Canal+. Wśród premier m.in. najgłośniejszy polski film ostatnich miesięcy - "Boże ciało", polska opowieść sensacyjna "Czarny Mercedes" oraz polski thriller "Ukryta gra" z hollywoodzkim gwiazdorem Billem Pullmanem.

Kadr z filmu "Ukryta gra" / Fot. materiały prasowe

Wielkanocna uczta filmowa rozpocznie się już w Wielki Piątek od premiery komedii akcji(10 kwietnia). Twardy detektyw z LA, tymczasowo niepełnosprawny z powodu operacji oka, zmusza wrażliwego kierowcę Ubera aby pomógł mu dorwać gangstera, który odpowiada za śmierć jego partnerki. Ich wariacka misja przeradza się w konfrontację dwóch wzorców męskości - tradycyjnego i nowoczesnego. Skontrastowanych bohaterów odgrywają Dave Bautista i Kumail Nanjiani.W Wielką Sobotę na antenie Canal+ premiera polskiego thrillera szpiegowskiego(11 kwietnia). W komunistycznej Warszawie, pod przykrywką szachowego turnieju, odbywa się szpiegowska gra o losy całego świata. Październik 1962 roku. Trwa kryzys kubański, świat znajduje się na krawędzi nuklearnej zagłady. Tymczasem w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki ma odbyć się turniej szachowy, w ramach którego stoczą pojedynek amerykański geniusz i sowiecki mistrz. Międzynarodowa impreza jest jednak zaledwie fasadą, za którą rozgrywa się wojna wywiadów.Premierowa Wielkanocna Niedziela w Canal+ rozpocznie się od spektaklu(12 kwietnia)W wieczorem premiera opowieści sensacyjnej(12 kwietnia). W podejrzanych okolicznościach zostaje zamordowana Aneta (Maria Dębska) - piękna żona szanowanego adwokata Karola Holzera (Artur Żmijewski). Sprawę tajemniczego zabójstwa próbuje rozwikłać nadkomisarz Rafał Król (Andrzej Zieliński), funkcjonariusz współpracującej podczas okupacji z Niemcami Granatowej Policji. Kolejne tropy mnożą podejrzenia i ujawniają głęboko skrywane sekrety zmarłej oraz niejasne powiązania jej męża z wysoko postawionym oficerem SS (Aleksandar Milićević). Wśród podejrzanych znajduje się także nieco ekscentryczny hrabia Leon Przewiedzki (Andrzej Seweryn), który ma w zwyczaju podglądanie osób obecnych w mieszkaniu adwokata, szczególnie kobiet. W toku śledztwa, nadkomisarz Król znajduje nieoczekiwanego sojusznika w osobie radcy niemieckiej policji kryminalnej - Ernsta Kluge (Bogusław Linda). Sytuacja Holzera staje się coraz bardziej niebezpieczna, tymczasem znajdujący się na wolności morderca jest być może o krok od popełnienia kolejnej zbrodni.Drugą filmową premierą w pierwszy dzień świąt będzie(12 kwietnia). Jest to historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast się tam udać, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i udając księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku.Z kolei Wielkanocny Poniedziałek na antenie Canal+ premiera filmu(13 kwietnia). Jest to udana próba ukazania prawdziwego oblicza Stygmatyka oraz bardzo trudnej drogi, jaką przeszedł, by na jej końcu stać się jednym z największych świętych Kościoła. Twórcy zadbali o niepublikowane dotąd materiały: zeznania świadków życia świętego, jego duchowych dzieci, osób, które doświadczyły nawrócenia i uzdrowienia, oraz zdjęcia, nagrania i wypowiedzi współbraci z San Giovanni Rotondo. Film bez ogródek ujawnia, jak niewyobrażalnemu ogromowi prób został poddany skromny zakonnik z Pietrelciny: oszczerstwa i poddawanie w wątpliwość stygmatów, podsłuchy zakładane nawet w konfesjonale, posądzanie o intymne kontakty z kobietami, kary i prześladowania także ze strony osób związanych z Kościołem.Świąteczne premiery zakończy film dokumentalny(13 kwietnia). Maiden - to nazwa jachtu, na którym grupa dziewczyn pod wodzą Tracy Edwards wzięła udział w Whitbread Round the World Race, będąc pierwszą kobiecą załogą w historii tych prestiżowych i niebezpiecznych regat. Dokument Alex Holmes jest opowieścią o tym śmiałym przedsięwzięciu i portretem Edwards, osoby nietuzinkowej, rebeliantki i ryzykantki.Dodatkowo w Canal+ Discovery premiera filmu dokumentarnego(11 kwietnia).- mówił na krótko przed śmiercią w 2009 roku Marek Edelman, ostatni przywódca powstania w getcie warszawskim. Odpowiada on na to pytanie w filmie, przy którego scenariuszu współpracowała Agnieszka Holland, a Andrzej Wajda współreżyserował fabularyzowane sceny filmu. Jak się okazuje, w piekle getta mogło istnieć dobro i piękno. I miłość - także ta przepełniona erotyką. To ona okazała się największą wartością, większą nawet niż życie.Z kolei od 11 kwietnia Canal+ Seriale rozpocznie emisję brytyjskiego serialu. Mark Easterbrook to człowiek sukcesu. Gdy jednak jego nazwisko pojawia się na liście znalezionej przy zamordowanej kobiecie, uśmiech znika mu z twarzy. Mark zaczyna prywatne śledztwo. Adeptki czarnej magii zwiodą go tam, gdzie licho nie śpi. Serial o dochodzeniu, które przechodzi ludzkie pojęcie, jest stylową adaptacją prozy Agathy Christie. W roli głównej: Rufus Sewell.