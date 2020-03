Specjalne poradniki Radia TOK FM. Darmowy dostęp do podcastów TOK FM Premium

Łukasz Szewczyk

"Przewodnik Higieniczny", "Kultura w Domu", "NieFerie" oraz "Fakt, nie mit" - to specjalne antenowe poradniki Radia TOK FM przygotowane na wymagający czas izolacji i dostosowania się do nowej sytuacji związanej z pandemią. Dodatkowo przygotowano promocję na dostęp do oferty TOK FM Premium.

W ramach specjalnej serii Radia TOK FM na antenie od poniedziałku do piątku pojawiają się nowe poradniki.Tuż przed 7:00 rano stacja emitujeEwy Podolskiej. Autorka w przystępny sposób opowiada o sprawach na pozór banalnych, a dziś bardzo ważnych, jak właściwe mycie rąk czy używanie masek.Zostajemy w domu? Tak, ale w kulturalny sposób! Od poniedziałku do piątku, po informacjach po 10.20 i po 14.20 namawiają do tego Marta Perchuć-Burzyńska, Filip Kekusz i Łukasz Wojtusik.to krótki felieton o tym, jak nie stracić kontaktu z kulturą, będąc w domu.to cykl dla rodziców i uczniów, który można usłyszeć w eterze tuż przed 12:00. Aleksandra i Piotr Stanisławscy radzą w nim, jak mądrze i ciekawie spędzić czas w domu.Natomiast w poradnikuci sami autorzy - od poniedziałku do piątku przed godz 17:00 - wyposażają słuchaczy w wiedzę, która nie pozwoli im się złapać na fake newsy o trwającej pandemii.Oprócz tego zespół Radia TOK FM zachęca do słuchania nowego podcastu pod tytułem "Koronawirus. Podsumowanie dnia" , w którym znajdzie się wszystko, co danego dnia warto wiedzieć o wydarzeniach w Polsce i na świecie związanych z pandemią i jej konsekwencjami. Specjalna audycja internetowa dostępna jest bez opłat codziennie o godz. 20.00 na Tokfm.pl i w aplikacji TOK FM.W związku z sytuacją związaną z koronawirusem Radio TOK FM przygotowałospecjalną promocję na dostęp do unikalnej bazy 80 tys. podcastów TOK FM i dołączenia do grona subskrybentów oferty. Teraz można zrobić to przez- Radio TOK FM włączyło się w ten sposób w akcję #zostanwdomu. Szczegóły: