Drugie sezon serialu "Projekt Błękitna Księga" na kanale Epic Drama

Łukasz Szewczyk

Intrygująca seria, wyprodukowana przez laureata Oscara Roberta Zemeckisa, powraca na antenę kanału Epic Drama.

Tematy związane z UFO i zjawiskami paranormalnymi stale intrygują opinię publiczną. W drugim sezonie serialu "Projekt Błękitna Księga" przyjrzymy się początkom fenomenu, pokazując prawdziwe przypadki, które wywołały fascynację Ameryki tym tematem. Każdy odcinek będzie oparty na autentycznych zapisach z archiwów sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, które w latach 1952-1969 prowadziły ściśle tajne badania niezidentyfikowanych obiektów latających i powiązanych z nimi zjawisk. Seria przedstawia m.in. takie przypadki jak incydent w Roswell czy tajemnice Strefy 51, łącząc konspiracyjne teorie z autentycznymi wydarzeniami historycznymi.W rolach głównych zobaczymy Aidana Gillena oraz Michaela Malarkeya. Obsadę uzupełniają Neal McDonough jako generał James Harding; Michael Harney jako generał Hugh Valentine oraz Laura Mennell jako Mimi Hynek i Ksenia Solo jako Susie Miller."Projekt Błękitna Księga" to opowieść inspirowana osobistymi doświadczeniami genialnego profesora college'u J. Allena Hyneka (w tej roli Aidan Gillen), zatrudnionego przez siły powietrzne USA do kierowania tajną operacją, w której przebadano tysiące nieprawdopodobnych zdarzeń, z których większość pozostaje nierozwiązana do dziś. Doktor Hynek i kapitan Michael Quinn (Michael Malarkey) w poszukiwaniu prawdy podejmują niebezpieczną grę, zagłębiając sie w tematykę tajemnicy i globalnego spisku. Nostalgiczny kontekst lat 50-tych stanowi tło wydarzeń, które trwale wpłynęły na amerykańską praktykę wojskową i technologię militarną.Sezon liczy 10 odcinków.