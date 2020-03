"Okno na sport". Nowy program Eurosportu na żywo online

Łukasz Szewczyk

Co wieczór w mediach społecznościowych Eurosportu komentatorzy i eksperci stacji rozmawiają z czołowymi postaciami polskiego sportu w nowym programie "Okno na sport".

"Okno na sport" to codzienny program transmitowany w mediach społecznościowych Eurosportu, Komentatorzy i eksperci stacji rozmawiają w nim ze znakomitymi sportowcami, a widzowie mają możliwość zadawania swoich pytań. W pierwszych odcinkach, które osiągnęły po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych, widzowie mogli zobaczyć m.in. najlepszą polską biathlonistkę Monikę Hojnisz-Staręgę, brązowego medalistę mistrzostw świata w Doha na 1500 m Marcina Lewandowskiego, jednego z najlepszych polskich kolarzy Michała Kwiatkowskiego, a także jednego z dwóch polskich snookerzystów w World Tourze Adama Stefanowa.Już we wtorek o 21:00 fani skoków narciarskich będą mieli okazję spotkać się z Dawidem Kubackim. Gospodarzami programu będą Marek Rudziński, Kacper Merk i Michał Korościel. Jak co wieczór, widzowie będą mogli zadawać pytania, a najciekawsze z nich usłyszy również triumfator ostatniego Turnieju Czterech Skoczni.- powiedziała Dorota Żurkowska-Bytner, Członek Zarządu TVN Discovery Polska i Dyrektor Eurosportu w Polsce.Program koncentruje się na sportach będących filarami programowymi Eurosportu: dyscyplinach olimpijskich, kolarstwie, skokach narciarskich, biathlonie, żużlu i koszykówce. "Okno na sport" jest realizowane w 100% zdalnie, aby nie narażać nikogo na niepotrzebne ryzyko wychodzenia z domu.