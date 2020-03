Pakiet Filmklub bezpłatnie dla abonentów telewizji cyfrowej UPC Polska

Łukasz Szewczyk

UPC Polska proponuje swoim klientom kolejne rozwiązanie, dzięki któremu podczas #zostanwdomu nie muszą rezygnować z filmowych wrażeń w kinowym stylu.

Wszyscy posiadacze pakietów Start HD, Select i Max w telewizji cyfrowej UPC Polska, w dniach od 23mogą korzystać z, który oferuje kinowe hity w wysokiej jakości obrazu i dźwięku, w polskiej wersji językowej, bez reklam i bez limitu odtworzeń.Aby skorzystać z obszernych zasobów pakietu FilmKlub, należy wybrać na pilocie przycisk VOD (dekodery Horizon) lub ON DEMAND (dekodery Mediabox) i odnaleźć kategorię FilmKlub, by już po chwili zyskać dostęp do niemal 100 filmów na żądanie.Przypomnijmy, że do 5 kwietnia 2020 roku abonenci telewizji cyfrowej UPC Polska mają bezpłatny dostęp do pakietu Filmbox