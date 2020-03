Jak medycyna poradziła sobie z największymi epidemiami w historii? Seria "Wirus - niewidzialny zabójca" na Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

Wirusy są wszechobecne. Nierzadko też bardzo groźne. Należy jednak pamiętać, że potrafimy się przed nimi skutecznie bronić. Historia pokazuje, że z wieloma trudnymi chorobami ludzkość sobie doskonale poradziła. W tym wyjątkowym czasie Discovery Channel zaprasza na trzyodcinkową serię "Wirus - niewidzialny zabójca", która przygląda się największym epidemiom.

Niebezpieczne wirusy są zmorą ludzkości od zarania dziejów. Oszukują układ odpornościowy, przenikając w komórki organizmu, co sprawia że mogą szybko się rozwijać i przenosić z człowieka na człowieka. Znając mechanizmy ich funkcjonowania, możemy się przed nimi jednak skutecznie bronić. W trzyodcinkowej serii "Wirus - niewidzialny zabójca" naukowcy przyjrzą się trzem szczepom: ospie, grypie i eboli.(25 marca, godz. 17.00, Discovery Channel)Szacuje się, że wskutek wirusa ospy życie straciło 500 milionów osób w samym XX wieku. Naukowcom udało się jednak niemal w całości go wyeliminować w latach 80-tych zeszłego stulecia! Dzięki osiągnięciom medycyny choroba, która przez wieki budziła postrach wśród ludzkości na całym świecie, stała się już tylko wspomnieniem. Do tej pory wynalezienie szczepionki na ospę uznawane jest za jedno z największych przełomów w historii lecznictwa.(26 marca, godz. 17.00, Discovery Channel)Grypa do tej pory spędza sen z powiek naukowcom, szczególnie przez jej regularne mutacje. Fakt, że wirus ją wywołujący nieustanie ewoluuje utrudnia walkę z nim. Jego śmiertelność nie jest tak duża jak w przypadku innych chorób. To sprawia że niebezpieczeństwo, jakie przedstawia, jest często bagatelizowane. Pomimo tego medycyna podchodzi do walki z wirusem bardzo poważnie. Tworzone są nowe leki i szczepionki, a każdą dotychczasową epidemię tej choroby udało się skutecznie powstrzymać.(27 marca, godz. 17.00, Discovery Channel)Ebola to jedna z najnowszych epidemii, która szczególnie mocno uderzyła w zachodnią Afrykę. Brak sprawnej opieki medycznej, społeczeństwo przywiązane do tradycji i naturalnych sposobów leczenia, a także powolna reakcja reszty świata tylko przyczyniły się do jej ekspresowego rozprzestrzenienia. Rozpoczął się wyścig z czasem, a naukowcy musieli jak najszybciej opracować antidotum. Po raz kolejny medycyna okazała się potężniejsza niż wirus, a badania nad szczepionką zakończyły się przełomowym sukcesemW sobotę (28 marca 2020 roku, w godz. 10.00 - 13.00) kanał Discovery Channel przygotował maraton serii "Wirus - niewidzialny zabójca"