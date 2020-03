Specjalne wydanie Polityki. "Salon. Kobiety projektują"

Łukasz Szewczyk

W środę (25 marca 2020 roku) trafi do sprzedaży trzeci numer "Salonu", wydania specjalnego tygodnika Polityka, poświęconego wnętrzom, architekturze, sztuce i stylowi życia, z podtytułem "Kobiety projektują".

"Salon. Kobiety projektują"

To wydanie poświęcone jest przede wszystkim kobietom w architekturze i w designie - wyzwaniom z jakimi mierzą się na co dzień twórczynie marek, liderki znaczących projektów promujących dobre wzornictwo, autorki strategii rozwoju dla miast oraz ich projektom.W numerze czytelnicy znajdą tekst o Shelley McNamarze i Yvonne Farrell, laureatkach Nagrody Pritzkera 2020 oraz wywiad z Marthą Thorne, dyrektor wykonawczą Nagrody Pritzkera o architekturze bez ego i szansach kobiet na architektonicznego Nobla.Pismo prezentuje ku inspiracji domowe galerie sztuki, czyli piękne wnętrza mieszkań polskich artystek i kolekcjonerek. Czytelnicy wybiorą się na spacer po Warszawie z profesor Ewą Kuryłowicz, szlakiem najciekawszych obiektów zaprojektowanych przez polskie architektki.Rusza także nowy cykl o polskim designie rodzinnym, o potędze pasji, wiedzy i doświadczenia przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W numerze manufaktury prowadzone przez kolejne pokolenia w rodzinie, firmy z branży wzorniczej konsekwentnie budujące swoją pozycję na rynku rodzimym i podbijające świat. Autorzy piszą także o architekturze w czasach zarazy, targach w Mediolanie, odpowiedzialnym projektowaniu, nowych trendach w oświetleniu i AGD."Salon. Kobiety projektują", czyli 140 stron o architekturze, wzornictwie i stylu życia - w sprzedaży od 25 marca 2020 r. w cenie 14,99 zł. Pismo dostępne w punktach sprzedaży prasy i w sklepie internetowym sklep.polityka.pl, gdzie do kupienia są także dwa poprzednie numery.