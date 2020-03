Wspólne lekcje online WP Pilot i Brainly. Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty

Łukasz Szewczyk

WP Pilot, platforma telewizyjna Wirtualnej Polski oraz Brainly, internetowa społeczność 150 milionów uczniów, rodziców i nauczycieli, zaczynają współpracę. Ruszają wspólne zdalne lekcje WP Pilot i Brainly.

Codziennie od poniedziałku do piątku między 11:00 a 12:30 nauczyciele będą przygotowywać uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Internetowa transmisja wideo składać będzie się z wykładu i 45 minutowej sesji odpowiedzi na pytania użytkowników WP Pilot i społeczności Brainly.- mówi prezes WP Pilot, Tomasz Machała.- mówi Michał Gwiazdowski, General Manager Brainly na rynku polskim, rosyjskim i rumuńskim.Brainly to największa na świecie społeczność internetowa, skupiająca uczniów, rodziców i nauczycieli. Platforma, z której korzysta miesięcznie ponad 150 mln użytkowników na całym świecie, to sieć edukacyjna do wzajemnej nauki (peer-to-peer learning) umożliwiająca poszerzanie wiedzy oraz uzyskanie pomocy w problemach z zadaniami domowymi, czy powtórką przed sprawdzianem, zarówno w zakresie nauk ścisłych, języków obcych, jak i nauk humanistycznych. Startup założony w Krakowie posiada biuro w Nowym Jorku i Barcelonie i dociera do użytkowników z 35 krajów na całym świecie. Do tej pory firma została wsparta m.in. przez: Naspers, Point Nine Capital, General Catalyst, Runa Capital i Learn Capital oraz Mantaray VC łączną kwotą 65,8 mln dolarów.