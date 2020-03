W kwietniu Golf Channel Polska dostępny dla wszystkich abonentów Platformy Canal+

Łukasz Szewczyk

Sportowo-lifestyle'owy kanał telewizyjny Golf Channel Polska dostępny będzie przez cały kwiecień bez dodatkowych opłat dla wszystkich abonentów Platformy Canal+.

Turnieje golfowe na całym świecie zostały wstrzymane do maja. Nie oznacza to jednak, że golfiści skazani są na stagnację i rozbrat ze swoją ukochaną dyscypliną. Golf Channel Polska otwiera archiwa i przypomina najbardziej emocjonujące momenty turniejów PGA TOUR ostatnich lat. W kwietniu m.in.:• wielki, historyczny powrót legendarnego Tigera Woodsa podczas TOUR Championship presented by Coca-Cola 2018, z chwytającym ze serce komentarzem Jacka Persona• niesamowita gra i dominacja Rory'ego McIlroya podczas Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard 2018 oraz The PLAYERS Championship 2019• The NORTHERN TRUST 2017, gdzie w dogrywce spotkali się dwaj wielcy: Dustin Johnson i Jordan Spieth;  pokaz maestrii i niemal perfekcyjna gra Dustina Johnsona, w pięknej, hawajskiej scenerii podczas Sentry Tournament of Champions 2018• filmowa historia i pojedynek "cios za cios" Alexa Norena i Jasona Daya podczas dogrywki Farmers Insurance Open 2018• jeden z najbardziej spektakularnych finiszów golfowych Jordana Spietha podczas Travelers Championship 2017.Kibice golfowi zostaną zabrani na prawdziwą podróż pełną wspomnień po ostatnich trzech sezonach PGA TOUR.Dodatkowo: na antenę Golf Channel Polska z nowymi odcinkami powraca Feherty. Pierwszym gościem w nowej serii będzie jeden z najwybitniejszych europejskich golfistów, oraz świetny rozmówca: Szwed Henrik Stenson. Panowie rozmawiają o pamiętnym sezonie, w którym gość programu wygrał zarówno Puchar FedExa - główną nagrodę PGA TOUR, jak i Race to Dubai - całosezonowy ranking European Touru, wspominają pięć występów w Ryder Cup, srebrny medal na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, oraz niesamowity pojedynek z Philem Mickelsonem podczas The Open 2016. Premiera: 6 kwietnia o godz. 22:00.Golf Channel Polska dostępny jest na Platformie Canal+ na pozycji 125.