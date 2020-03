Popołudnia z serialem "Przyjaciele" w TVN7

Łukasz Szewczyk

Od poniedziałku (30 marca 2020 roku) widzowie TVN7 będą mogli spędzać wiosenne popołudnia w towarzystwie "Przyjaciół"

"Przyjaciele" to jeden z najbardziej kultowych seriali wszech czasów. Opowiada perypetie szóstki młodych mieszkańców Nowego Jorku. Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Phoebe (Lisa Kudrow), Chandler (Matthew Perry), Ross (David Schwimmer) i Joey (Matt LeBlanc) mieszkają w jednym domu i wspólnie przeżywają swoje radości i kłopoty. Nie znoszą samotności, nie wiedzą co to nuda i uwielbiają swoje towarzystwo.Telewizja TVN7 będzie emitować po dwa odcinki serialu "Przyjaciele" - codziennie do poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 (od 30 marca 2020 roku).