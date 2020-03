Rozpoczęcie weekendu z dreszczykiem emocji. "Piątki strachu" w TNT

Łukasz Szewczyk

W każdy piątek kwietnia widzowie TNT mogą spodziewać się dawki intensywnych emocji. Wśród propozycji m.in. opowieść o legendarnym Draculi, historię o nawiedzonym przez duchy domu czy człowieku, któremu udało się powrócić ze świata piekielnych demonów.

Bohaterowie cyklu "Piątki strachu" próbują uciec bezwzględnemu przeznaczeniu, powrócić do swojej ludzkiej postaci czy odzyskać utraconą miłość. Wszyscy mierzą się z przerażającymi przeciwnościami, nadprzyrodzonymi siłami i ogromnym strachem. Każda z filmowych historii dostarczy widzom mocnych wrażeń i pozwoli rozpocząć weekend emocjonującym dreszczykiem niepokoju.Frank Cotton, bohater produkcji(3 kwietnia) to wyjątkowo ciekawski jegomość. Za pomocą magicznej kostki wkracza w świat piekielnych demonów - Cenobitów. W wyniku tej wycieczki traci ludzką postać i przeobraża się w odrażającego potwora. Przypadkiem do życia przywraca go jego przyrodni brat wprowadzający się do swojego nowego domu. Cotton nawiązuje romans z żoną nowego lokatora nieruchomości - Julią (Clare Higgins). Mężczyzna wie, że aby odzyskać swoje ludzkie ciało musi znaleźć i zabić kolejne ofiary. O pomoc w realizacji jednej ze zbrodni prosi Julię... Czy kobieta pomoże mu wrócić do życia?(10 kwietnia) to film zrealizowany na podstawie jednej ze spraw rozwiązywanych przez małżeństwo Lorraine i Eda Warrenów (w filmie wcielają się w nich Vera Farmiga oraz Patrick Wilson). Para, która zajmuje się tropieniem wydarzeń paranormalnych zostaje wezwana przez rodzinę, która od niedawna mieszka w starym domu pod miastem. Domownicy są dręczeni przez niewyjaśnione zjawiska, które z czasem zdają się nasilać. Małżeństwo odkrywa, że przed laty w domu mieszkała stara wiedźma i to ona najprawdopodobniej nęka rodzinę. Łowcy duchów proponują szereg rozwiązań, jednak okazuje się, że ten przypadek znacznie różni się od wszystkich, z jakimi do tej pory mieli do czynienia...Historia rumuńskiego, nieśmiertelnego hrabiego o imieniu(17 kwietnia) jest dziś prawdziwym klasykiem. W jednej z najnowszych wersji tej opowieści w głównego bohatera wciela się Gary Oldman. Wampir wiele stuleci spędził w swoim opuszczonym zamku, gdy niespodziewanie wizytę składa mu prawnik Jonathan Harker (Keanu Reeves). Młody mężczyzna proponuje mu sprzedaż starego opactwa. Pech chciał, że Dracula przypadkiem natrafia na zdjęcie narzeczonej Jonathana - Miny (Winona Ryder). Okazuje się, że kobieta do złudzenia przypomina mu jego ukochaną, która odebrała sobie życie kilka wieków wcześniej. Książę więzi prawnika w swoim przerażającym zamku, a sam przeistacza się w młodego i przystojnego księcia Vlada. Postanawia odzyskać utraconą miłość.(24 kwietnia) to ostatnia część znanej serii horrorów, których bohaterowie chcą za wszelką cenę uniknąć śmierci. Piąta część rozpoczyna się w momencie, gdy grupa pracowników jednej z firm wybiera się na wyjazd integracyjny. Jeden z uczestników wycieczki, Sam Lawton (Nicholas D'Agosto) ma wizję, w której autokar spada w przepaść w trakcie katastrofy mostu. Sam staje na wysokości zadania i namawia pozostałych, by wysiedli z autobusu. Przewidywania okazują się trafne i grupa unika wypadku. Od tej pory każdego prześladuje jednak bezwzględne przeznaczenie próbujące ich unicestwić w najmniej oczekiwanych okolicznościach oraz na wiele zaskakujących sposobów. Czy ktokolwiek znajdzie sposób, by uniknąć bezwzględnego losu?Filmy z cyklu "Piątki strachu" będą emitowanie na antenie TNT w każdy piątek kwietnia o godzinie 21:00.