"Codzienny Poradnik Antywirusowy". Specjalny informator Gazety Wyborczej i Wyborcza.pl

Łukasz Szewczyk

Jak w czasie epidemii koronawirusa dostać się do lekarza? Jak bez wychodzenia z domu załatwić sprawy w urzędach? Jak pracować zdalnie? Jak starać się o pomoc i z jakich ulg można skorzystać? O tych i innych aspektach codziennego życia, zdrowia oraz pracy, które zmieniły się na skutek konieczności zostania w domu, można przeczytać w "Codziennym Poradniku Antywirusowym".

W całym kraju zamknięte są placówki oświatowe, uczelnie, kina, galerie handlowe itp. Każdy z nas musi się przystosować do nowej rzeczywistości w związku z działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Aby ułatwić ten proces swoim czytelnikom, redakcja "Gazety Wyborczej" publikuje na swoich łamach "Codzienny Poradnik Antywirusowy" kolumnę w całości poświęconą tematom związanym z epidemią. Można w niej znaleźć praktyczne informacje m.in. o tym, jak dbać o zdrowie i bezpieczeństwo; radzić sobie ze sprawami urzędowymi i zawodowymi, jak postępować w relacjach pracodawca-pracownik czy o jakie wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Dziennikarze gazety radzą również m.in jak uczyć się dzieckiem, a w wydaniach piątkowych prezentują cykl porad z zakresu korzystania z ofert instytucji kultury na odległość."Codzienny Poradnik Antywirusowy" ukazuje się również w serwisie specjalnym na Wyborcza.pl , gdzie na bieżąco publikowane są wiadomości o przebiegu epidemii zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dodatkowo, redakcja codziennie wysyła swoim czytelnikom bezpłatny newsletter o koronawirusie , do którego może zapisać się każdy.Pomimo zamknięcia ok. 5% punktów dystrybucji prasy, sytuacja papierowego wydania "Gazety Wyborczej" jest stabilna - jak dotychczas ograniczenia wprowadzane przez rząd nie wpłynęły w znaczący sposób na sprzedaż gazety. Wyborcza.pl odnotowuje natomiast aż dwa razy szybszy wzrost płatnych subskrypcji niż przed kilkoma tygodniami. W ciągu ostatnich dwóch tygodni serwis odwiedziło średnio 2.3 miliona użytkowników dziennie, a dzienna liczba odsłon na serwisach Wyborcza.pl wyniosła rekordowe 6.3 miliona. Jednocześnie, prenumerator generuje średnio 8-krotnie większy ruch w serwisach grupy Wyborcza.pl niż niepłacący użytkownik. Rekordowy, ponad 800% wzrost odsłon odnotowuje również serwis BIQdata, w którym dział danych "Gazety Wyborczej" opracowuje i prezentuje interaktywne mapy zachorowań, zestawienia, wykresy i prognozy na temat koronawirusa. (Dane GemiusTraffic i dane własne wydawcy).