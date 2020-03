Specjalne wydanie Wysokich Obcasów z okładką Marty Frej. "Dziękujemy"

Łukasz Szewczyk

Pielęgniarki i pielęgniarze, lekarki i lekarze, ratowniczki i ratownicy - to oni na pierwszej linii frontu walczą z wirusem, który w ostatnich tygodniach paraliżuje nasz kraj. W symbolicznym geście podziękowania za pomoc, którą niosą, na okładce nowego numeru "Wysokich Obcasów" ukaże się wyjątkowy rysunek ilustratorki Marty Frej.

Wysokie Obcasy - 28 marca 2020 roku

- mówi jedna z bohaterek tekstu Agnieszki Urazińskiej, Agnieszka Dominiak, pielęgniarka pracująca w ambulatorium od 20 lat.W listopadzie zeszłego roku Gazeta Wyborcza i Wysokie Obcasy wraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz firmami Arjo, Skamex i Novamed zainicjowały akcję "Pod dobrą opieką" , której celem jest znalezienie sposobów na zmianę społecznego odbioru zawodu pielęgniarki i położnej, promocja tych zawodów, poprawa warunków ich pracy, a także polepszenie relacji z lekarzami i pacjentami. Dziś sytuacja, w której się znajdujemy, drastycznie pokazuje skalę problemu nie tylko pielęgniarek, ale i całej służby zdrowia, a to oni są na pierwszej linii frontu walki z wirusem, o którym wciąż mało wiemy.Aby wspólnie okazać wdzięczność za, to co robią i ile ryzykują, by ratować życie innych, zespół "Wysokich Obcasów" zachęca, żeby okładkę narysowaną przez Martę Frej przykleić w sobotę, 28 marca 2020 roku, na oknach swoich domów czy szybach samochodów. Okładkę będzie można też znaleźć w internecie i udostępniać na swoich profilach w mediach społecznościowych, pisząc pod nią słowa wsparcia i podziękowania. Redakcja prosi również, aby w tym trudnym czasie zachowywać się odpowiedzialnie - słuchać apeli lekarzy i nie zatajać przed nimi informacji o swoim stanie zdrowia czy podejrzeniu zakażenia, dla dobra swojego i innych.W sobotnim numerze Wysokich Obcasów będzie można przeczytać m.in. tekst Arkadiusza Gruszczyńskiego o działaniach właścicielki szkoły gotowania "Little Chef" Katii Roman-Trzaski, która po decyzji premiera o zamknięciu wszystkich restauracji w Polsce postanowiła zorganizować zbiórkę publiczną na codzienne gotowanie dla lekarzy i potrzebujących mieszkańców Warszawy; wywiad Aleksandry Klich z Małgorzatą Płoszaj, autorką bloga "Szuflada Małgosi", przewodniczką po żydowskich śladach w Rybniku czy artykuł Evy Milczarek o Feministycznym Klubie Książki.Specjalny numer Wysokich Obcasów ukaże się w sobotę (28 marca 2020 roku) wraz z weekendowym wydaniem "Gazety Wyborczej" w cenie 6,99 zł. Numer będzie można przeczytać również bez wychodzenia z domu na stronie Wysokieobcasy.pl.Wydanie wspiera promocja w prasie ("Gazeta Wyborcza") oraz internecie (Wyborcza.pl, Wysokieobcasy.pl, Facebook, Instagram). Działania reklamowe przygotował zespół marketingu "Gazety Wyborczej" i "Wysokich Obcasów".