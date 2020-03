"Solidarni 2020. Prześlij trochę wsparcia". Wspólna akcja Booksy i Gazety Wyborczej

Łukasz Szewczyk

Aplikacja Booksy oraz Gazeta Wyborcza i Wysokie Obcasy rozpoczynają akcję wsparcia tysięcy fryzjerów, masażystów, kosmetyczek - przedsiębiorców, których działalność polega na bezpośrednich kontaktach z klientami i którzy z dnia na dzień stracili pracę. Za każdą wpłatę z hasłem "Solidarni 2020. Prześlij trochę wsparcia" redakcja dziennika przekaże darczyńcom kod do korzystania z subskrypcji treści na Wyborcza.pl.

Potrzeba wzajemnej solidarności w obecnej sytuacji wybrzmiewa wyjątkowo mocno. Dlatego razem z polskim start-upem Booksy, właścicielem aplikacji do umawiania wizyt (1 mln użytkowników w Polsce) Wyborcza.pl i Wysokieobcasy.pl rozpoczynają akcję "Solidarni 2020. Prześlij trochę wsparcia" . Chodzi o przekazywanie datków przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnym położeniu.- mówi Stefan Batory, szef Booksy. -- mówi Jerzy Wójcik, wydawca Gazety Wyborczej.Każdy użytkownik aplikacji Booksy może przekazać salonowi, który zna, darowiznę w wysokości 20, 50 lub 100 zł. To nie przedpłata, to gest międzyludzkiej solidarności, dzięki któremu będziemy mieć dokąd wrócić, gdy epidemia się skończy. W podziękowaniu za okazaną pomoc darczyńca otrzyma kod na bezpłatną prenumeratę Wysokieobcasy.pl i Wyborcza.pl. Długość prenumeraty będzie zależała od wpłaconej na konto sumy - to 1, 2 lub 3 darmowe miesiące korzystania z Wyborcza.pl i Wysokieobcasy.pl.W piątek, 27 marca 2020 roku na pierwszej stronie tradycyjnego wydania Gazety Wyborczej ukazał się tekst pod tytułem "Uratujmy 300 tys. miejsc pracy". Wewnątrz numeru znalazł się wywiad ze Stefanem Batorym, szefem Booksy. Tego samego dnia wszystkie wydania lokalne "Gazety Wyborczej" prezentują na swoich okładkach fryzjerów, kosmetyczki i drobnych usługodawców oraz przedstawiają ich historie. Wszystkie publikacje są też dostępne na Wyborcza.pl oraz w jej kanałach w mediach społecznościowych.Działania wspiera promocja w serwisach Wyborcza.pl i Wysokieobcasy.pl, na profilach redakcji w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) - Gazety Wyborczej, Wysokich Obcasów, Avanti i Logo oraz w wydaniach papierowych dziennika.