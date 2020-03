"Utracone dzieci Atlanty". Nowy serial dokumentalny HBO (wideo)

Łukasz Szewczyk

Serial dokumentalny HBO "Utracone dzieci Atlanty" przedstawia okoliczności tajemniczych zaginięć i morderstw dzieci w Atlancie pod koniec lat 70. i na początku kolejnej dekady. Produkcja rzuca nowe światło na wielowątkowe śledztwo, które zostało wznowione po 40 latach.

"Utracone dzieci Atlanty" to pięcioodcinkowy serial dokumentalny, którego twórcy przedstawiają okoliczności zagadkowych porwań i morderstw przynajmniej trzydzieściorga czarnoskórych dzieci i młodych mężczyzn w Atlancie w latach 1979-1981. 40 lat później śledztwo w tej sprawie zostaje wznowione przez burmistrz Atlanty Keishę Lance Bottoms. Twórcy serialu HBO przedstawiają nowe okoliczności tej szokującej tragedii, a materiały archiwalne oraz wywiady zarówno z bliskimi nieletnich ofiar, jak i śledczymi rzucają nowe światło na serię makabrycznych zabójstw. Po zaginięciu dwóch nastolatków i odnalezieniu ich ciał w mieście stopniowo narastał strach, co doprowadziło do pośpiesznego oskarżenia i skazania 23-letniego Wayne'a Williamsa oraz oficjalnego zamknięcia śledztwa pomimo wielu pytań, które nadal pozostają bez odpowiedzi.Akcja pierwszego odcinka serialu rozpoczyna się w marcu 2019 roku, kiedy burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms i komendant lokalnej policji Erika Shields wydają wspólne oświadczenie, w którym potwierdzają, że miasto zamierza ponownie przeanalizować dowody związane z serią brutalnych zabójstw. Podczas wywiadów Bottoms i Shields zapewniają opinię publiczną i rodziny ofiar, że zostanie przeanalizowany każdy wątek w sprawie. Shields głośno zastanawia się: "Czy myślę, że w niektórych sprawach będziemy mieli innego podejrzanego? Tak".Wykorzystane przez twórców serialu nie publikowane nigdy wcześniej nagrania filmowe, wywiady, akty sprawy sądowej oraz dodatkowe materiały rzucają nowe światło na zgromadzone dowody i przedstawiają nieznane okoliczności jednego z najbardziej szokujących rozdziałów w amerykańskiej historii. Ważnym kontekstem sprawy były napięcia rasowe i spory polityczne, które doprowadziły do wzrostu napięcia w Atlancie i zmian w całym kraju, a obecnie skłoniły do zadania nowych, nurtujących wszystkich pytań. Twórcy dokumentu zaprosili przed kamerę ekspertów i głównych uczestników ówczesnych wydarzeń. Z ich relacji wyłania się obraz społeczności dotkniętej ogromną tragedią, której członkowie od 40 lat walczą o sprawiedliwość dla swoich dzieciOd 1979 do 1981 roku w Atlancie zamordowano ponad 30 czarnoskórych dzieci i młodych mężczyzn. W lutym 1982 roku Wayne Williams został uznany za winnego dwóch morderstw: 28-letniego Nathaniela Catera i 21-letniego Jimmy'ego Ray Payne'a, a oskarżenie powiązało go z zabójstwami dziesięciorga innych dzieci. Kilka dni później Williams został skazany na podwójne dożywocie. Sprawy zabójstw większości dzieci zostały zamknięte i przypisane Williamsowi bez przeprowadzenia procesu. Twórcy serialu rozmawiają z członkami rodzin ofiar, którzy - podobnie jak wielu mieszkańców Atlanty, podchodzą sceptycznie do winy Williamsa pomimo poszlakowych dowodów, które łączą ofiary z jego osobą. Kolejne odcinki wskazują na innych podejrzanych, uprzedzenia, które doprowadziły do błędów w śledztwie oraz pominięte wcześniej tropy, które rzucają negatywne światło na rzetelność przeprowadzonego wiele lat wcześniej dochodzenia.Producentami wykonawczymi i reżyserami serialu dokumentalnego "Utracone dzieci Atlanty" są nagrodzeni statuetką Emmy i Peabody'ego filmowcy Sam Pollard, Maro Chermayeff, Jeff Dupre oraz Joshua Bennett ze spółki Show of Force. Obowiązki producenta ze strony spółki Show of Force pełni Saralena Weinfield. Mike Jackson, Ty Stiklorius i John Legend są producentami wykonawczymi z ramienia Get Lifted Film Co. Dokument został wyprodukowany we współpracy ze spółką Roc Nation. Sara Rodriguez jest producentką nadzorującą ze strony HBO, a producentami wykonawczymi są Nancy Abraham i Lisa Hellera.Premiera serialu dokumentalnego "Utracone dzieci Atlanty" (Atlanta's Missing and Murdered: The Lost Children) odbędzie się w HBO GO 6 kwietnia 2020 roku. Tego dnia do serwisu dodany zostanie pierwszy odcinek produkcji. Kolejne części pojawiać się będą co tydzień, w poniedziałki. Serial liczy 5 odcinków.