Trzeci sezon programu "Bitwa na smaki" na antenie Kuchnia+

Już po raz trzeci w kuchni spotkają się dwa żywioły. David Gaboriaud rodowity Francuz, którego przeciwnikiem w starciach kulinarnych będzie Włoch, Matteo Brunetti. Wyzwanie kucharzom rzucą zaproszeni przez nich goście, m. in.: Damian Kordas, Vienio, Jagna Niedzielska, Paulina Bojarska.

Wspólna kuchnia stanie się polem bitwy, na którym David i Matteo będą rywalizować o tytuł najlepszego dania. Francuska finezja, czy włoski temperament? Co uwiedzie kubki smakowe zaproszonych do studia artystów, dziennikarzy i osobowości środowiska kulinarnego? Zadaniem mistrzów kulinarnych jest przygotowanie czegoś niebanalnego, pysznego i prostego z ulubionych składników wymagających gości.Na ekranie zagoszczą propozycje mięsne, vege, a także uwielbiane przez wszystkich desery w wersji słodkiej i wytrawnej. Wśród palety zapachów, smaków i barw na talerzach wystąpią między innymi: pieczony królik z suszonymi śliwkami, rolada z mozzarelli, prowansalskie petits-farcis, sałatka z pieczonych marchewek w towarzystwie pesto z natki marchewki, pasta aglio olio e peperoncino czy creme brulee z liściem laurowym i białą czekoladą. To tylko część z wielu zachwycających propozycji kulinarnych, które skradną podniebienia gości i widzów! Wszystkie przepisy można w prosty i szybki sposób przygotować w domu, zamieniając go w restaurację na światowym poziomie w wersji włoskiej lub francuskiej.