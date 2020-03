Codzienny "Trening w czasach pandemii" na antenie Polsat News. Trenerem Piotr Galus

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polsat News codziennie na swojej antenie prezentowane krótkie serie ćwiczeń, które w czasach narodowej kwarantanny można wykonać w domu. Treningi prowadzi trener personalny Piotr Galus, od lat związany z Polsatem.

Pandemia koronawirusa, wprowadzone ograniczenia i względy bezpieczeństwa wymagają by ograniczyć wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. Dlatego Polsat News zachęca do aktywności fizycznej w domu. Nawet kilka minut prostych ćwiczeń wpływa pozytywnie na organizm. Codziennie specjalnie dla widzów Polsat News prezentowane są zestawy ćwiczeń, które każdy bez problemu może wykonać w domu.- mówi Piotr Galus, prowadzący "Trening w czasach pandemii" w Polsat News."Trening w czasach pandemii" codziennie po godzinie 11:30 w Polsat News.