"Diablo. Wyścig o wszystko", "Jutro wstanie nowy dzień", "LEGO. Przygoda 2" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

Najbliższy weekend na antenach kanałów premium (Canal+, HBO, Cinemax) upłynie przy takich premierach, jak m.in.: "Diablo. Wyścig o wszystko", "LEGO. Przygoda 2" czy też "Jutro wstanie nowy dzień".

Piątkowy wieczór filmowych premier na antenie Canal+ rozpocznie(27 marca). Początek lat 90. W komunistycznym świecie bieda. Sergio, hawański nauczyciel marksizmu, ledwie wiąże koniec z końcem. Kosmonauta Siergiej tkwi na stacji MIR, bo Rosja nie ma środków, by ściągnąć go na Ziemię. Panowie S. nawiązują łączność radiową. Kubańczyk przeprowadza akcję ratowania towarzysza. Reżyser Ernesto Daranas proponuje opartą na faktach historię, którą przedstawia w komediowym tonie.Drugą premierą będzie polski film sensacyjny(27 marca). Problem w rodzinie: siostra Kuby jest ciężko chora. Chcąc zarobić na drogą operację, bohaterski brat postanawia wziąć udział w nielegalnych wyścigach samochodowych. Nagrodą jest okrągłe pół miliona złotych. Motoryzacyjno-gangsterskie widowisko będące polską odpowiedzią na "Szybkich i wściekłych".W sobotni wieczór(28 marca). Londyn. Rok 2000. Życie starszej pani, Joan Stanley, ulega zmianie, kiedy do jej drzwi stukają funkcjonariusze MI5. Kobieta zostaje oskarżona o szpiegostwo na rzecz ZSRR. Pora, aby wyspowiadała się ze swojej przeszłości. Judi Dench oraz Sophie Cookson w stylowym, opartym na autentycznych zdarzeniach filmie szpiegowskim o Brytyjce przez lata pracującej dla KGB.W niedzielę Canal+ kontynuuje emisję polskiego serialu(29 marca). Produkcja zabiera widzów w porywającą, kryminalną podróż przez świat narkotykowych karteli, rodzimych gangsterów rządzących więzieniem, skorumpowanych stróży prawa i podziemnego pokera rozgrywanego o miliony.Niedzielną Megapremierą HBO będzie film(29 marca). Mieszkańcy Klocburga stoją w obliczu nowego, ogromnego zagrożenia. Pochodzący z kosmosu najeźdźcy LEGO DUPLO niszczą wszystko znacznie szybciej niż można to odbudować. Aby ich pokonać oraz przywrócić spokój i harmonię w świecie LEGO, Emmet, Lucy, Batman oraz grupa ich przyjaciół wyruszą w podróż do odległych, niezbadanych światów, w tym galaktyki pełnej fantastycznych planet, dziwnych postaci i chwytliwych piosenek.Druga część pełnej przygód i dobrego humoru opowieści ze świata LEGO. Wyreżyserowana przez mające na swoim koncie Nagrodę 'Spirit of Slamdance' Mike'a Mitchella (Shrek Forever) animacja zapełnia młodym widzom rozrywkę na najwyższym poziomie. Swoich głosów bohaterom w polskiej wersji językowej użyczyli m.in. Marek Barbasiewicz, Wojciech Paszkowski, Artur Barciś oraz Michał Szpak.Sobotnią premierą Cinemax2 będzie film(28 marca). Syn Ludovíta (Roman Luknár) stracił życie w wyniku bezwzględnego neonazistowskiego ataku. Z powodu uchybień w słowackim ustawodawstwie napastnicy zostają szybko wypuszczeni na wolność, a zrozpaczony ojciec staje w obliczu niesprawiedliwości. Mężczyzna walczy z apatyczną policją oraz oportunistycznym wymiarem sprawiedliwości. Ľudovít musi pogodzić się też z wyrzutami sumienia, ponieważ nigdy nie udało mu się zbudować bliskiej relacji ze zmarłym synem. Im bardziej obwinia się o śmierć chłopaka, tym bardziej cierpią na tym jego relacje z żoną i młodszą córką.Oparty na faktach, doskonały słowacki dramat pokazujący ojca przechodzącego żałobę po stracie syna. Mężczyzna walczy z systemem. Zmaga się też samym sobą i swoimi demonami. W jego postać kapitalnie wciela się dwukrotnie nominowany do Czeskich Lwów Roman Luknár.Natomiast w Cinemax2(29 marca). Giuliano (Marco Giallini) i Tommaso (Valerio Mastandrea) są przyjaciółmi od blisko trzech dekad. Pierwszy zadomowił się w Rzymie, gdzie pracuje jako aktor. Drugi mieszka w Kanadzie i jest nauczycielem. Mimo dzielących ich różnic, łączy ich bardzo bliska relacja. Giuliano to ekstrawertyk i dusza towarzystwa, Tommaso jest natomiast bardzo nieśmiały. Giuliano kocha życie, ale zdiagnozowano u niego śmiertelną chorobę. Po rocznej walce w końcu decyduje się przerwać leczenie. Wierny przyjaciel wraca do Rzymu, aby pomóc umierającemu przygotować się do ostatniej podróży. Wzruszająca opowieść o tym, że pożegnania nigdy nie są łatwe.