METRO testuje interaktywną technologię HbbTV. Dodatkowe treści dla widzów

HbbTV to nowy standard telewizji hybrydowej łączący w sobie typową emisję sygnałów telewizyjnych wraz z multimedialnymi treściami dostarczanymi do telewizora przez szerokopasmowy Internet. Potencjał tej interaktywnej funkcji już można testować na kanale METRO.

Technologia HbbTV daje nadawcy nowe możliwości w budowaniu relacji z widzem. Widzowie telewizji METRO dostępnej na MUX-8 w ramach aplikacji Hbb mają do dyspozycji szereg dodatkowych funkcjonalności, w tym: rozszerzony program telewizyjny z interaktywnymi elementami zwiastunów dla wybranych pozycji w ramówce, grę sprawdzającą wiedzę ogólną (quiz), interaktywne sondy publikowane w trakcie audycji czy pełnoekranowe komunikaty informacyjne. Nawigacja wewnątrz aplikacji odbywa się za pomocą pilota do telewizora. Użytkownik może wywołać ją zawsze za pomocą czerwonego przycisku.- komentuje Maciej Świerzawski, kierujący kanałem Metro.Z portalu telewizji hybrydowej METRO mogą korzystać wszyscy widzowie naziemnej telewizji cyfrowej odbierający program na Multipleksie 8 (DVB-T), posiadający odbiornik telewizyjny podłączony do Internetu i obsługujący funkcjonalność HbbTV. Praktycznie wszystkie odbiorniki telewizyjne oferowane obecnie w sieciach sprzedaży w Polsce wyposażone są w taką opcję.