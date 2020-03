Legendarne transmisje ponownie w kanałach sportowych Polsatu

Łukasz Szewczyk

Kanały z rodziny Polsatu Sport stale rozbudowują pakiet retransmisji najważniejszych wydarzeń sportowych ostatnich lat. W najbliższych dniach stacje przypomną między innymi siatkarskie Mistrzostwa Świata i Europy kobiet oraz mężczyzn z lat 2003-2019, piłkarskie EURO 2008 i 2016 czy niedostępne dotąd w Polsce materiały archiwalne UEFA sięgające połowy XX wieku.

Pasma zatytułowane "Największe mecze polskiej siatkówki" oraz "Największe mecze polskiej piłki" wystartowały w połowie marca. To odpowiedź kanałów sportowych Polsatu na epidemię koronawirusa oraz związane z nią masowe zawieszanie i odwoływanie wydarzeń sportowych.Początkowy wolumen archiwalnych powtórek obejmował mecze z udziałem siatkarskiej oraz piłkarskiej reprezentacji Polski i liczył kilkaset godzin transmisji. Dzięki specjalnym porozumieniom z FIVB oraz UEFA, liczba godzin retransmisji drastycznie wzrosła. W efekcie widzowie kanałów sportowych Polsatu mogą wrócić pamięcią do wszystkich meczów UEFA EURO 2008 i UEFA EURO 2016. Na pierwszym z tych turniejów Biało-Czerwoni debiutowali w europejskiej elicie. W drugim dotarli do ćwierćfinału, co stanowi jeden z największych sukcesów polskiego futbolu.Jeszcze bardziej imponująco prezentuje się oferta archiwalnych imprez siatkarskich. Polsat Sport pokaże wszystkie turnieje Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy kobiet oraz mężczyzn z lat 2003 - 2019. Biało-Czerwoni siatkarze i siatkarki wywalczyli w nich łącznie dziewięć medali, w tym pięć złotych. Retransmisje obejmą też Puchar Świata, Ligę Światową z medalami Polaków, World Grand Prix, Ligę Narodów oraz wygrane przez Biało-Czerwonych Mistrzostwa Świata do lat 21 z 2017 roku. Dla wielbicieli siatkówki w wydaniu klubowym stacje sportowe Polsatu przygotowały powtórki najbardziej pamiętnych meczów polskich drużyn w Lidze Mistrzów CEV.Telewizja Polsat jako oficjalny nadawca Ligi Mistrzów i Ligi Europy UEFA ma też prawa do emisji unikalnych materiałów archiwalnych, z których większość była dotąd niedostępna w naszym kraju. Kanały Polsat Sport Premium rozpoczęły emisję magazynów, skrótów meczów, kompilacji najlepszych akcji oraz produkcji dokumentalnych. Obejmują one między innymi historyczne wyczyny na arenie europejskiej Legii Warszawa, Widzewa Łódź czy Lecha Poznań. Widzowie Polsatu Sport Premium mogą cofnąć się w czasie aż do połowy XX wieku czyli początków Pucharu Europy obecnie znanego jako Liga Mistrzów. W obliczu zawieszenia Champions League i Europa League, fani mogą też przypomnieć sobie poprzedni, niezwykle emocjonujący, sezon tych rozgrywek.Pakiet retransmisji przygotowały też pozostałe kanały sportowe Polsatu. Polsat Sport Extra skupia się na przypominaniu spotkań tenisowych na przykład z udziałem Huberta Hurkacza, Igi Świątek, Jerzego Janowicza, Łukasza Kubota oraz Agnieszki Radwańskiej. W Polsacie Sport News oglądać można między innymi najlepsze występy polskich i międzynarodowych biathlonistów oraz biathlonistek.Polsat Sport Fight wraca natomiast do najważniejszych polskich i światowych gal mieszanych sztuk walki oraz boksu. Ponownych emisji doczekały się historyczne walki z udziałem takich gwiazd, jak Andrzej Gołota, Tomasz Adamek, Mamed Khalidov, Michał Materla, Tomasz Drwal i wielu innych. Oprócz imprez spod znaku Polsat Boxing Night, amerykańskich gal Showtime, HBO, Top Rank czy ESPN, stacja Polsatu poświęcona sportom walki emituje też cykl KO TV Classics oraz ekskluzywne produkcje archiwalne UFC czy KSW.Ofertę transmisji archiwalnych dopełnia nowa audycja "Poranek z Polsatem Sport" . Dwugodzinny program realizowany jest na żywo od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 9:00. Dynamiczna formuła Poranka z Polsatem Sport obejmuje prezentacje najświeższych informacji, rozmowy z gośćmi zaproszonymi do studia oraz łączenia z ludźmi sportu w kraju i zagranicą.