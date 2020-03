Szkoła z TVP: Specjalne pasma z lekcjami dla uczniów na czterech antenach. Plan lekcji

Łukasz Szewczyk

Telewizja Polska i Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamiają projekt Szkoła z TVP. Materiały będą emitowane od poniedziałku do piątku na ogólnodostępnych antenach Telewizji Polskiej. Znajdą się także na platformie VOD.

Szkoła z TVP - plan lekcji Klasa 1 (TVP Sport)

Szkoła z TVP - plan lekcji Klasa 2 (TVP Rozrywka)

Szkoła z TVP - plan lekcji Klasa 3 (TVP Historia)

Szkoła z TVP - plan lekcji Klasa 4 (TVP 3)

Szkoła z TVP - plan lekcji Klasa 5 (TVP Historia)

Szkoła z TVP - plan lekcji Klasa 6 (TVP 3)

Szkoła z TVP - plan lekcji Klasa 7 (TVP Rozrywka)

Szkoła z TVP - plan lekcji Klasa 8 (TVP Sport)

Nowa propozycja "Szkoła z TVP" to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.- mówi Maciej Łopiński, prezes TVP .- podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski."Szkoła z TVP" będzie dostępna na czterech kanałach: TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP Historia, TVP3. Pasmo to skierowane jest do uczniów klas 1-8 szkół podstawowych. Lekcje realizowane będą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i wytycznymi MEN. Zajęcia mają angażować wszystkich uczniów, tych najmłodszych oraz tych, którzy przygotowują się do egzaminu ośmioklasisty.Wszystkie cztery kanały Telewizji Polskiej, na których emitowana będzie "Szkoła z TVP" są dostępne dla każdego, za darmo. Aby mieć gwarancję pełnej dostępności wszystkich kanałów, uruchomiona została dodatkowa emisja programu TVP Rozrywka na cyfrowym multipleksie trzecim (MUX3), naziemnej telewizji cyfrowej. Telewizory dostroją się automatycznie do nowych ustawień, natomiast w przypadku niektórych odbiorników telewizyjnych, może zaistnieć konieczność ręcznego dostrojenia."Szkoła z TVP" dostępna będzie w kanałach TVP od poniedziałku do piątku, w dwóch blokach programowych: porannym - rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym - od godz. 12:30. Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje będą dostępne naw specjalnie przygotowanych serwisach, dedykowanych każdej klasie oraz na stronie szkolaztvp.pl.Chcąc wziąć udział w zajęciach zorganizowanych w "Szkole z TVP" wystarczy wybrać odpowiednią antenę Telewizji Polskiej, na której prowadzone są lekcje dla konkretnej klasy, następnie wskazać godzinę emisji lekcji w danym dniu. Dzięki dwukrotnej w ciągu dnia tej samej lekcji, zawsze na tej samej antenie, dziecko może w łatwy i przystępny sposób wybrać i zapamiętać swoją klasę.Telewizja Polska od początku zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych intensywnie wspiera działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Poza specjalnymi pasmami TVP ABC i TVP Kultura zostały uruchomione również audycje w serwisie VOD.TVP.PL.Od 19 marca TVP we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła wirtualny kanał edukacyjny . Każdego dnia, na TVP VOD w godzinach 9.00-13.00 w sekcji "eSzkoła" uczniowie i nauczyciele mogą znaleźć wartościowe materiały dotyczące wybranego zagadnienia.Ponadto od 23 marca działa "Domowe przedszkole" TVP ABC , które również można znaleźć na VOD.TVP.PL. To oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców.