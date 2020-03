Zmiany w ramówce Muzo.FM. Powraca cykl "Poczytaj mi Muzo"

Łukasz Szewczyk

W związku z bieżącą sytuacją i w trosce o bezpieczeństwo członków redakcji, MUZO.FM od poniedziałku, 30 marca, wprowadza zmiany w ramówce i przechodzi w tryb pracy rotacyjnej. Powraca cykl "Poczytaj mi MUZO", w którym do posłuchania kryminał "Najgorętsza plaża w Finlandii" Antti Tuomainena.

Od poniedziałku (30 marca 2020 roku) MUZO.FM rozpoczyna pracę w trybie rotacyjnym. Ekipa radia zostaje podzielona na trzy zespoły, które pracują niezależnie i nie kontaktują się ze sobą bezpośrednio. Dwa z nich pracują od poniedziałku do piątku, a jeden w weekendy. W związku z wprowadzeniem rotacyjnego trybu pracy zmiany przechodzi również ramówka MUZO.FMW bieżącym tygodniu od poniedziałku do piątku ze słuchaczami będzie zespół nr 1:• 7-11 audycja "Strażnicy Świtu", prowadzą Marta Trybura, Radek Nałęcz, a MUZONewsy prezentuje Piotr Knąber.• 11-15 audycja "The Greatest Muzo", którą prowadzi Robert "Pegaz" Zawieja. On również zaprezentuje w tym czasie MUZONewsy• 15-19 audycja "Halo MUZO" i duet Idalia Tomczak i Konrad Olszewski oraz Kamil Szabłowski prezentujący MUZONewsyW kolejnym tygodniu na posterunku od rana ze słuchaczami będzie zespół 2:• 7-11 w audycji "Bisior i Anna" niezmiennie Anna Nowaczyk, Marcin "Bisior" Bisiorek, Agnieszka Wieczorek zaprezentuje najświeższe MUZONewsy• 11-15 "The Greatest Muzo" i prowadzący Jarek "Wendro" Wendrowski oraz Joanna Tarkowska-Klinke z MUZONewsami• 15-19 to czas na "Marne Prowo", przed mikrofonami Kamil Olszewski i Przemek Jaworski oraz Agnieszka Witkowicz-Matolicz prezentujące MUZONewsy.W weekendy najlepsze kawałki w audycji prezentować będzie zespół 3 w składzie:• 10-14 - Michał Cieślik• 14-18 - Paweł "Oxan" OksanowiczBez zmian w weekendy pozostaje audycja "Moje MUZO w MUZO.FM" gdzie to słuchacze wybierają i zapowiadają najlepsze kawałki. W pozostałych godzinach w MUZO.FM usłyszymy "MUZO non stop".Od poniedziałku do piątku w godzinach 11-15 w ramach cyklu "Poczytaj mi Muzo" na antenie MUZO.FM kilkakrotnie w ciągu każdej godziny będzie można usłyszeć fragmenty kryminału Antti Tuomainena "Najgorętsza plaża w Finlandii". Słuchacze będą mogli również zdobyć książki i audiobooki fińskiego pisarza.Dodatkowo na kanale MUZO.TV w serwisie YouTube będzie można m.in.:• posłuchać świetnych koncertów organizowanych w ramach cyklu "#MUZOLive" (m.in. "Bolesne strzały w serce" projektu Karaś/Rogucki, czy przebój Welshly Arms "Legendary"),• powrócić do klubu "Stodoła" i ponownie się na rodzinach MUZO.FM wraz z "The Dumbplings", "Jackiem Savorettim", zespołem "Sonbird".• zobaczyć rozmowy z wyjątkowymi artystami jak chociażby ostatnią z Arturem Rojkiem o jego najnowszej płycie.