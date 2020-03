Rekolekcje z Polsat Rodzina. Ponad 900 tys. widzów mszy świętej

Łukasz Szewczyk

Grupa Polsat przygotowała dla swoich widzów wielkopostne rekolekcje. Dodatkowo nadawca chwali się dobrymi wynikami oglądalności mszy świętych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom widzów na Facebooku Polsat Rodzina oraz na polsatnews.pl codziennie o 16:00 w okresie Wielkiego Postu publikowane są specjalne internetowe rekolekcje. Prowadzą je duszpasterze z różnych zakonów i stron Polski, na co dzień prowadzący program "Wszystko co chcielibyście wiedzieć" w Polsat Rodzina.Nadawca chwali się dobrymi wynikami mszy świętych.Transmisja Mszy Świętej w niedzielę, 29 marca, o godzinie 9:00 w Polsat News uzyskała 10% udziałów w grupie wszystkich widzów oraz 6,6% w grupie wiekowej 16-49. W trakcie nadawania Polsat News był najchętniej oglądaną stacją w Polsce i bezapelacyjnym nr 1 wśród widzów oglądających mszę za pośrednictwem dekoderów Cyfrowego Polsatu (28% udziałów w grupie 4+ oraz 21,2% udziałów w grupie 16-49).Dużym zainteresowaniem cieszyła się transmisja Mszy Świętej dla Dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej w Polsat Rodzina. Wybrało ją ponad 61 tysięcy widzów, co przełożyło się na 0,5% udziałów wśród wszystkich widzów oraz 0,45% udziałów w grupie wiekowej 16-49. Była to najchętniej oglądana audycja w Polsat Rodzina w poprzednim tygodniu.Kolejne transmisje Mszy w następną niedzielę o tej samej porze.