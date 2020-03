Platforma Canal+ przedłuża i rozszerza dostęp do kanałów TV i VOD. Odkodowany Canal+ Family

Łukasz Szewczyk

Platforma Canal+ chcąc umilić swoim abonentom czas spędzany w domu ponownie odkoduje dla nich dostęp do kanałów z wyższych pakietów telewizyjnych. Platforma odkoduje m.in. dostęp do kanału Canal+ Family oraz udostępni dla wszystkich abonentów nową kolekcję filmową "I love Kino" bez dodatkowych opłat.

Odkodowane pasmo obejmiei będzie dostępne dla abonentów od 1 do 30 kwietnia 2020 roku. Dzięki "otwartemu oknu" na kanały z pakietu Extra+ abonenci korzystający z ofert zawierających pakiet Entry+, Start+ lub Comfort+ zyskają dostęp do wielu kanałów z filmami i serialami, dokumentami, informacjami czy treściami dla najmłodszych. W przypadku abonentów z podstawowym pakietem Entry+ będzie to dostęp nawet do 96 kanałów spoza ich podstawowej oferty, bez dodatkowych opłat. Ofertę treści dla całej rodziny uzupełni, który zostanie włączony bez dodatkowych opłat dla abonentów nie posiadających kanału w swojej ofercie.1 kwietnia w ofercie nc+ GO i nc+ GO TV pojawi się równieżdostępna dla wszystkich abonentów bez dodatkowych opłat. W kolekcji znalazło się 25 filmów z wielu różnych kategorii tematycznych, w tym m.in. nominowany do Oscara wzruszający obraz "Kochankowie z księżyca" w reżyserii mistrza Wesa Andersona, kostiumowy "Iluzjonista" z genialną rolą Edwarda Nortona, biograficzny dramat "Coco Chanel" z mistrzowską kreacją Audrey Tautou, trzymający w napięciu thriller "Autor widmo" w reżyserii Romana Polańskiego, nasycony akcją "Zabójca" czy skierowane dla całej rodziny familijne pozycje takie jak "Mikołajek" i "Żółwik Sammy: W 50 lat dookoła świata".